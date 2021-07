Finale de l’Euro 2020 : David Seaman et Steve McClaren réagissent à la fuite de l’équipe d’Angleterre contre l’Italie

Bukayo Saka devrait être remplacé par Kieran Trippier dans le onze de départ anglais pour la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

David Seaman admet qu’il a été surpris d’apprendre que Gareth Southgate a l’intention de revenir à trois pour la finale de l’Euro 2020 – mais est convaincu que le manager anglais fera le bon choix en termes de sélection contre la défense «vulnérable» de l’Italie.

Des informations largement répandues dans la préparation du spectacle de ce soir indiquent que Bukayo Saka est sur le point d’abandonner pour Kieran Trippier à Wembley alors que les Trois Lions se préparent pour leur première finale dans un tournoi majeur depuis 1966.

C’est le centre de Saka qui a mené au but contre son camp de Simon Kjaer lors de la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark, mais le jeune d’Arsenal devrait être sacrifié, Southgate passant à la formation qui a connu un tel succès contre l’Allemagne lors des huitièmes de finale.

L'ancien gardien de but anglais Seaman – une star de l'équipe de Terry Venables pour l'Euro 1996 – a réagi aux nouvelles sur Sky Sports et, bien que choqué par le réglage tactique de Southgate, a souligné que son ancien coéquipier "savait ce qu'il faisait".



L’Angleterre devrait commencer XI pour le choc final de l’Euro 2020 avec l’Italie

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par l’équipe divulguée, le grand d’Arsenal a déclaré à Sky Sports: “Oui, c’est le cas!

“Tout ce qu’il fait me surprend parce que je pensais qu’il allait nommer une équipe inchangée pour la première fois du tournoi, mais non.

‘Il sait ce qu’il fait. En partant avec trois à l’arrière, ça veut dire qu’on sera plus offensif ?

“J’espère que nous pourrons attaquer les Italiens dans les coulisses et c’est là qu’ils sont un peu vulnérables, puis j’espère obtenir des centres pour Harry Kane.”



Seaman n’a aucun doute que Southgate aurait fait ses devoirs sur l’opposition et comment ils ont réussi à annuler la menace de Romelu Lukaku lors de leur victoire en quart de finale contre la Belgique.

Il a ajouté: “Peut-être que Gareth a vu comment l’Italie a géré Lukaku et a pensé:” Ils pourraient le faire avec Harry, alors essayons de les atteindre dans les coulisses.

«Ils sont vulnérables, cela ne fait aucun doute. Et si nous pouvons obtenir Sterling et peut-être Mount ou quiconque joue large et que les arrières latéraux poussent également, il y a beaucoup de choix pour les centres qui arrivent et c’est là que nous voulons Harry.

«Nous ne voulons pas qu’Harry tombe profondément. Je le veux au milieu, occupant ces deux moitiés centrales.



Selon Seaman, la force de l’Angleterre en profondeur pourrait être la clé à Wembley étant donné que Saka, Jadon Sancho et Jack Grealish sont tous en lice pour sortir du banc à Wembley.

Il a poursuivi: “Quand vous voyez cette qualité de joueur arriver, pour l’équipe, c’est un grand coup de pouce et pour l’opposition, ils se disent: “Oh, non, nous sommes fatigués et ils sont frais!”

«La beauté de tout cela, c’est que tout le monde a joué. Même lorsqu’ils sont entrés en jeu en tant que remplaçant, ils ont vraiment bien performé et c’est bon à voir.

"Nous devons être à notre meilleur car si cette équipe italienne bat la Belgique, alors nous aurons une soirée vraiment difficile."



Saka a brillé lorsqu’on lui a donné sa chance à l’Euro 2020 (Photo: .)

L’ancien manager de l’Angleterre, Steve McClaren, pense que Southgate a fait un “appel courageux” en changeant de formation pour la pièce maîtresse de ce soir et craint que l’absence du rythme de Saka ne s’avère une “énorme perte”.

« Un appel courageux de Gareth. Courageux, courageux appel », a déclaré McClaren.

“Je ne l’ai fait qu’une fois dans le tournoi contre l’Allemagne et c’était un appel massif. Cela a fonctionné et cela doit fonctionner à nouveau.

‘Pourquoi a-t-il fait ça ? Gareth est très pragmatique. Il a toujours dit qu’il s’agissait de la façon dont nous gagnons ce match en 95 minutes, prolongations, pénalités.

«Et il sait qu’il doit rester dans le match, le garder serré. Des draps propres vous font gagner des matchs. S’ils font ça, ils gagneront ce match et il le sait.

«Trois défenseurs centraux, je pense pour trois raisons. Si vous regardez l’équipe italienne, c’est un 4-3-3 déséquilibré – . Ils attaquent, Emerson et Spinazzola avant c’était comme un ailier gauche, et Insigne est entré pour permettre à cet arrière gauche de monter haut. Barella tombera et ira large également et l’arrière droit restera en quelque sorte, donc c’est déséquilibré.

«Nous pouvons également jouer de manière déséquilibrée et il l’a fait pour contrer cela. Ils sont très forts sur leur gauche et Gareth voudra annuler cela.

«L’essentiel pour moi était contre le Danemark, ils étaient vulnérables aux transitions. Il y avait trop d’espace sur les côtés de Maguire et Stones et le Danemark a exploité cet espace jusqu’à ce que Gareth obtienne les arrières latéraux.

“Je pense qu’il pense que les Italiens sont très forts pour presser, gagner le ballon et contre-attaquer. C’est ce qu’ils ont fait 90 pour cent du temps, c’est ainsi qu’ils ont gagné et ils voudront annuler cela.

«À l’autre bout, ils voudront s’assurer qu’ils gardent cette menace d’attaque. C’est un appel courageux. Perdre le rythme de Saka contre cette équipe d’Italie, ça va être une énorme perte.’

