Finale de l’Euro 2020: la reine a caché le message “ça rentre à la maison” dans une lettre aux hommes de Southgate | Royale | Nouvelles

Le monarque a adressé une lettre à Gareth Southgate et à son équipe en leur souhaitant bonne chance avant le match très attendu contre l’Italie dimanche, mais les fans pensent qu’il y a plus à la lettre qu’il n’y paraît. Les fans ont choisi la lettre de Sa Majesté pour décoder le message “ça rentre à la maison” – un dicton qui résonne dans tout le pays.

Un utilisateur de Twitter a trouvé le célèbre chant de l’hymne emblématique du football Three Lions qui a provoqué une frénésie royale des fans en ligne.

Il a sous-titré le tweet: “Message caché dans le message de la reine …”

Le fan a examiné de plus près et a choisi les lettres qui épellent le célèbre chant.

Il a encerclé les lettres pertinentes en rouge pour trouver “ça rentre à la maison” caché dans le message de la reine.

La reine a écrit au manager de l’équipe d’Angleterre, rappelant la dernière fois que les Trois Lions se sont qualifiés pour une finale de tournoi majeur.

La reine a présenté à l’équipe d’Angleterre la Coupe du monde 1966. Il a été annoncé que le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, remettrait le prix dimanche.

“Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de remporter la finale d’un grand tournoi de football international”, a écrit le monarque.

“Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.”

La reine a évoqué la finale de la Coupe du monde au cours de laquelle l’Angleterre est sortie victorieuse avec une victoire 4-2 contre l’Allemagne.

Une note d’information divulguée par des responsables du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a demandé aux ministres de ne pas scander “ça rentre à la maison” avant le match de dimanche.

Cela aurait été dû aux craintes que cela ne ternisse la candidature du Royaume-Uni à l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Cependant, le célèbre chant a été entendu dans tout le pays par des membres de la famille royale et des politiciens.

Boris Johnson a également écrit à M. Southgate et à l’équipe anglaise pour leur souhaiter bonne chance avant la finale prévue.

“Nous ne faisons pas qu’espérer ou prier”, a écrit le Premier ministre.

“Nous croyons en vous, Gareth, et en votre incroyable équipe.”

“Au nom de toute la nation, bonne chance, bon jeu – et ramène-le à la maison!”