Finale de l’Euro 2020: les Britanniques furieux alors que Leo Varadkar tente de troller l’Angleterre avant la finale | Politique | Nouvelles

Avant la finale contre l’Italie, l’ancien Premier ministre irlandais a publié un tweet que certains ont interprété comme un affront envers l’Angleterre. Il a déclaré : « Savourer une délicieuse tasse de café italien au café italien Il Fornaio sur Dawson Street. C’est comme la Petite Italie ici. Commentant l’histoire d’Express.co.uk, une personne a déclaré : « L’Irlande était-elle dans les euros ? Je les ai manqués ?”

Une autre personne a dit : « Qu’importe ce qu’il pense !

“Gagner ou perdre le week-end ne fera aucune différence – nous ne rejoindrons PAS l’UE et tous ces commentaires malveillants et malveillants ne font que montrer les trolls de l’UE pour ce qu’ils sont – sans valeur, enfantins et inutiles.”

Un troisième a déclaré: “Est-ce que quelqu’un l’écoute vraiment? Il a été rétrogradé, n’est-ce pas.

“Est-ce qu’il est dit quoi dire par ses maîtres de l’UE?”

Un autre a déclaré: “M. Varadkar n’a aucune importance, ignorez-le simplement.”

Le chef du Fine Gael est le Tanaiste irlandais, ou chef adjoint, qui a été remplacé l’année dernière par le chef du Fianna Gail, Micheal Martin, dans le cadre de l’accord de coalition qui a vu les deux partis former un gouvernement en collaboration avec les Verts.

Les commentaires de M. Varadkar interviennent alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Italie lors de la première finale du tournoi que l’équipe nationale a atteinte depuis 1966.

Avant le match, cependant, une épidémie de covid a été signalée dans le camp italien.

JUST IN: Brexit LIVE: Furious UK rejette la demande alléchante de l’UE

“Cela signifie que les sessions de formation avec les médias présents ont toutes été annulées et nous devons prendre d’autres dispositions.”

Bien que le camp ait été frappé par une peur de Covid, des appels se sont multipliés pour que l’Angleterre reçoive une fête nationale si les hommes de Gareth Southgate triomphent.

S’exprimant aujourd’hui, le porte-parole du Premier ministre a refusé de déterminer s’il était prévu d’accorder une fête nationale ou de célébrer une victoire potentielle.

Avant la finale dimanche, le porte-parole a refusé de commenter les plans, mais a insisté sur le fait qu’ils seraient révélés à une date ultérieure.

Un porte-parole a déclaré : “Je ne veux pas anticiper le résultat du match de dimanche.

“Il est clair que nous voulons que l’Angleterre aille jusqu’au bout et remporte la finale, puis nous définirons nos plans en temps voulu.