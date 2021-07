Finale de l’Euro 2020 : Piers Morgan révèle qu’il a envoyé un texto à Raheem Sterling

Piers Morgan envoie des SMS à Raheem Sterling (Photo: Rex/.)

Piers Morgan a révélé qu’il avait envoyé un texto au footballeur anglais Raheem Sterling avant la finale de l’Euro 2020 ce soir, car pourquoi pas ?

L’Angleterre devrait affronter l’Italie ce soir, avec des fans tapageurs provoquant déjà le chaos dans le centre de Londres avant le grand match et faisant d’énormes files d’attente dans les pubs.

Se mettant dans l’esprit de tout cela, l’ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers, a fait la révélation occasionnelle alors qu’il applaudissait un fan qui affirmait avoir “attaqué” Sterling et “appelé les joueurs “réveillés”.

“a) Je serai dans la foule principale, pas dans une boîte”, a écrit Piers. ‘b) Je n’ai jamais appelé les joueurs au réveil et je les ai toujours soutenus en prenant le genou.

‘c) Je m’entends très bien avec Raheem.. en fait, nous nous sommes envoyé des textos hier soir.’

Il a ajouté: “Vous avez raison sur une chose cependant – j’encouragerai l’Angleterre.”

Bien qu’ils soient peut-être en termes de textos maintenant, Piers et Raheem ont une histoire, le journaliste faisant une remarque salée à propos de son transfert de 49 millions de livres sterling à Manchester City depuis Liverpool en 2015.



Piers a fait la révélation dans un tweet avant la finale de l’Euro 2020 (Photo: Twitter)

À l’époque, Piers a écrit: “Si Raheem Sterling vaut 49 millions de livres sterling, alors je suis un Aardvark.”

Raheem a adressé le message l’été dernier, cinq ans après le tweet original, en écrivant: “Maintenant, c’est encore plus drôle Piers”, aux côtés d’emojis qui pleurent de rire.

« Haha, touchez ! Je voulais dire que tu valais beaucoup PLUS que 49 millions de livres sterling, Raheem… évidemment », a répondu Piers.

L’équipe d’Angleterre s’est engagée à faire “tout ce que nous pouvons” pour entrer dans l’histoire avec une victoire finale à l’Euro 2020, alors que l’anticipation se renforce dans tout le pays avant le choc décisif contre l’Italie.



L’équipe d’Angleterre devrait affronter l’Italie ce soir (Photo: PA)

Le manager des Three Lions, Gareth Southgate, a remercié les fans pour leur “soutien incroyable” tout au long du tournoi, qui a vu l’équipe d’Angleterre atteindre sa première finale majeure en plus d’un demi-siècle.

Des messages de bonne chance ont été envoyés par la reine, le duc de Cambridge, le Premier ministre et même la star hollywoodienne Tom Cruise, alors que les joueurs se préparent pour une confrontation épique au stade de Wembley.

Dans un message vidéo sur le compte Twitter officiel du football anglais, Southgate – qui a été félicité pour son leadership au sein de l’équipe – a déclaré que le soutien des fans leur avait donné un « énorme coup de pouce ».

Il a déclaré: «Nous espérons que vous avez apprécié de nous regarder jouer. Je suis très reconnaissant à tous les joueurs et à l’incroyable staff que j’ai avec moi, d’avoir pu nous qualifier pour notre première finale depuis 55 ans.

«Mais bien sûr, nous savons maintenant que nous devons livrer pour vous, nous ferons donc tout notre possible. Votre soutien et votre énergie nous ont apporté un énorme coup de pouce, et je sais que ce sera le cas dimanche.’

