Finale de l’Euro 2020 : que regarder à la place si vous n’êtes pas dans le football

Il y a un match dimanche, au cas où vous ne le sauriez pas (Photo : Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .)

Amateurs de football, nous comprenons – ces dernières semaines ont été difficiles pour vous.

Chaque fois que vous avez essayé de planifier un verre avec vos amis, ils ont exigé que le pub choisi ait des écrans de télévision à 360 degrés. Vous n’avez pas eu d’appel Zoom dans le travail qui ne s’est pas terminé avec quelqu’un qui a dit “Ça rentre à la maison”. Et même lorsque vous avez réussi à éviter le match, vous avez ensuite allumé la télé pour un peu de répit pour découvrir que c’était parti en prolongation.

Dimanche soir, ce sera encore pire, car à peu près tout le monde sera branché sur ITV ou BBC One pour regarder l’Angleterre affronter l’Italie au stade de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020 – et même Love Island a été reporté à cause du match.

Bien sûr, vous pouvez simplement vous joindre à nous pour voir si le football revient vraiment à la maison, mais si vous êtes catégorique sur le fait que vous ne vous en souciez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

Voici ce qu’il y a à la télé dimanche soir en même temps que le match.

bbc deux

BBC Two vous soutient en diffusant Our Wild Adventures à 20h après Wimbledon. L’émission verra les présentateurs de la BBC sur la faune réfléchir à leurs voyages les plus étonnants à travers le monde.

Après cela, à 21 heures, BBC Two diffuse The Duchess avec Keira Knightley et Ralph Fiennes, qui vous fera même dépasser les pénalités, si elles se produisent.



Envie d’une répétition de Celebrity Gogglebox ? (Photo : Canal 4)

Canal 4

Réalisant peut-être qu’ils mènent une bataille perdue d’avance avec la plupart de la population, Channel 4 se répète de 19h30 à 21h, diffusant les chemins de fer côtiers écossais avec Julie Walters. Mais avouons-le, qui n’aime pas Julie Walters ?

En choisissant quelque chose d’encore plus sombre que les pénalités, le quatrième épisode de la saison quatre de The Handmaid’s Tale est diffusé à 21 heures, suivi d’une répétition de Celebrity Gogglebox à 22 heures.

E4

De 20h à 22h, E4 diffuse la comédie de Dwayne Johnson et Kevin Hart Central Intelligence, suivie de Naked Attraction à 22h.

Parce que même si le foot devient embarrassant, il y a toujours des gens qui enlèvent leur kit pour des rendez-vous potentiels de l’autre côté.

Canal 5

Pour un rythme tout à fait différent, Channel 5 diffuse la comédie dramatique The Best Exotic Marigold Hotel, sur un groupe de retraités qui déménagent en Inde pour leur retraite. Le film met en vedette Dev Patel, Dame Judi Dench, Bill Nighy et Dame Maggie Smith, et commence à 20 heures.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Netflix

Si vous êtes abonné à Netflix, il y a beaucoup de nouveaux titres sur le streamer pour vous distraire des chants en dehors de votre fenêtre.

Le film oscarisé de Quentin Tarantino Once Upon A Time… In Hollywood, avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, a débarqué sur Netflix, et raconte l’histoire d’un acteur et d’un cascadeur vivant à Hollywood en même temps que Charles Manson construit sa « famille ».

Si l’horreur est plus votre truc, le Midsommar sérieusement effrayant avec Florence Pugh est maintenant disponible en streaming. Réalisé par Ari Aster, qui a également réalisé l’horrible Héréditaire, Milieu suit un groupe d’amis qui se rendent en Suède pour un festival, pour se retrouver entourés d’un culte païen.

Vous pouvez même vous offrir une double facture d’horreur, juste au cas où le match se prolongerait, avec Fear Street Part One and Two.

Les versements 1994 et 1978, basés sur les livres de RL Stine, sont tombés sur Netflix, avec le troisième chapitre de la trilogie slasher, 1666, sorti la semaine prochaine.

Ou, vous savez, vous pourriez à nouveau vous gaver d’amis.

Plus : Netflix



Amazon Prime

La plus grande sortie de cette semaine sur Amazon Prime est le blockbuster de science-fiction The Tomorrow War, avec Chris Pratt.

Le film suit un groupe de soldats et de civils des temps modernes qui sont envoyés dans le futur pour combattre une armée extraterrestre. Et aucun d’eux ne porte trois lions sur une chemise.

Apple TV+

D’accord, vous n’aimez peut-être pas le football réel, mais la comédie sportive Ted Lasso pourrait être le compromis parfait.

La comédie est devenue un succès surprise l’année dernière et suit un entraîneur de football américain (Jason Sudeikis) qui est nommé responsable d’une équipe de Premier League anglaise. Mais il ne s’agit pas que de football, et une grande partie de son attrait réside dans la beauté des personnages.

La deuxième saison est sortie plus tard ce mois-ci, vous pouvez donc utiliser votre dimanche soir pour rattraper la première saison.



Il y a beaucoup de Golden Girls à se gaver (Photo: Touchstone Tv/Whitt-Thomas-Harris Prod/Kobal/Shutterstock)

Disney Plus

Loki bat son plein, vous pouvez donc commencer à regarder les aventures du dieu de la malice de Tom Hiddleston.

Ou, si vous voulez quelque chose de plus doux, les sept saisons de The Golden Girls sont tombées sur Disney Plus, donc «merci d’être un ami» peut remplacer «ça rentre à la maison» comme ver d’oreille pour les prochains jours.

