Finale de l’Euro 2020 : “Ramenez-le à la maison !” Les forces armées britanniques du monde entier encouragent l’Angleterre | Royaume-Uni | Nouvelles

Les clips ont été partagés par le compte Twitter officiel du ministère de la Défense avant l’affrontement capital de ce soir avec l’Italie au stade de Wembley. Des soldats servant au Mali dans le cadre de l’opération Newcombe, en soutien à la mission française de maintien de la paix, portant des chemises anglaises et agitant des drapeaux, ont enregistré un message souhaitant bonne chance à l’équipe nationale.

L’officier marinier Finch, entouré de ses coéquipiers du HMS Montrose, basé dans le Golfe, a également exhorté l’Angleterre à « ramener à la maison ».

Pendant ce temps, des soldats bruyants du Royal Corps of Signals ont simplement couru vers la caméra en agitant une grande croix de St George et en criant « Ramenez-le à la maison ! »

Également du Royal Corps of Signals, le 30e Régiment des transmissions envoie un message similaire de bonne chance.

Le lieutenant Hattie Arkwright, également en service au Mali dans le cadre de l’opération Newcombe, a déclaré : « Nous voulions simplement souhaiter le meilleur à l’équipe de football d’Angleterre pour la finale de dimanche et nous assurer qu’elle rentre à la maison !

AET Reed de MHS Sultan, basé à Gosport, a également exhorté les hommes de Gareth Southgate à « le ramener à la maison ».

Les soldats servant dans le cadre de l’opération Tangham en Somalie étaient tout aussi favorables, tout comme ceux servant sur le HMS Raleigh à Cornwall.

La reine Elizabeth a rendu hommage à “l’esprit, l’engagement et la fierté” de l’équipe dans un message de bonne chance avant la finale, tandis que son petit-fils le duc de Cambridge, qui a été photographié en train de célébrer sauvagement après le but de Raheem Sterling contre l’Allemagne au cours des 16 derniers choc, a déclaré qu’il était « tellement excitant » d’en arriver là.

La victoire marquerait le premier grand succès de l’équipe de football masculin depuis que les hommes d’Alf Ramsey ont remporté la Coupe du monde en 1966, également à Wembley.

Dans son message écrit, la reine a rappelé avoir remis le trophée Jules Rimet à Bobby Moore.

Elle a déclaré: “Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un grand tournoi international de football.

“Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.”

Dans un message vidéo qui sera publié plus tard dimanche, le président de la Football Association, William, a déclaré: “Je ne peux pas vraiment croire que cela se produise.

« Tellement excitant et je vous souhaite juste la meilleure des chances.

“Vous faites ressortir le meilleur de l’Angleterre et nous sommes tous derrière vous.

« Tout le pays est derrière vous. Alors, ramenez-le à la maison.”

Southgate a déclaré qu’il était “fantastique” de recevoir de tels messages de soutien et a promis que lui et l’équipe sont “ici pour gagner” pour la finale.

Il a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse hier : “Nous voulons ramener le trophée à la maison”.

Skipper, attaquant des Spurs, Harry Kane a ajouté: “Nous savons à quel point cela signifie pour les fans anglais dans tout le pays, nous sommes donc fiers de les représenter et j’espère que nous pourrons à nouveau les rendre fiers.”