Finale de ‘Supergirl, Open Paralympiques, ‘Real Sports’, ‘David’ et ‘Fort Salem’ ⋆ .

La Supergirl de la CW revient de pause pour terminer sa sixième et dernière saison de haut vol. Les amateurs de sport peuvent à nouveau se tourner vers Tokyo au début des Jeux paralympiques. Real Sports de HBO avec Bryant Gumbel enquête sur les abus dans le monde du cheerleading. Les séries câblées sur OWN (David Makes Man) et Freeform (Motherland: Fort Salem) terminent leur deuxième saison. Une liste de contrôle critique sélective de la télévision mardi notable :

Bettina Strauss/La CW

Super Girl

Remplissant le créneau horaire laissé vacant par l’émission de super-héros de première année Superman & Lois, la série de longue date mettant en vedette la cousine de Kal-El/Clark Kent Kara (Melissa Benoist) revient d’une interruption de trois mois avec le reste de sa sixième et dernière saison. Dans l’épisode intitulé à juste titre “Bienvenue, Kara”, Supergirl fait une entrée en héros à National City aux côtés de son père, Zor-El (star originale de Roswell Jason Behr), après tout ce temps en captivité dans la zone fantôme. Il devra apprendre à s’intégrer sur Terre, et qui de mieux pour lui apprendre que sa puissante fille ?





CNB

Cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques

Les Jeux d’été réguliers sont terminés depuis deux semaines, mais tous les regards sont à nouveau rivés sur Tokyo alors que les Jeux paralympiques se préparent. Si vous avez manqué la cérémonie d’ouverture lorsqu’elle a été diffusée en direct tôt le matin, NBCSN rejoue les événements, accueillant ces athlètes très spéciaux et révélant bon nombre de leurs histoires inspirantes. La couverture de la compétition débutera à 22 h (HE) avec de la natation, du basketball en fauteuil roulant, du ruby ​​en fauteuil roulant et du cyclisme sur piste. (Pour une liste complète des événements et où et quand regarder, rendez-vous sur nbcolympics.com.)

Avec l’aimable autorisation de HBO

Du vrai sport avec Bryant Gumbel

Le magazine d’actualités sportives primé présente un segment du correspondant Marie Carillo, enquêtant sur des allégations d’abus sexuels dans le monde du cheerleading All-Star. (Un film à vie peut-il être loin derrière ?) D’autres segments incluent Jon FrankelLe rapport de sur l’essor pendant la pandémie des ventes directes de cartes de sport à collectionner, y compris les jetons numériques non fongibles à la mode. Dans ce qui peut être l’histoire la plus fascinante, David Scott décrit le service de police de Marietta, en Géorgie, qui a suivi une formation aux arts martiaux de jiu-jitsu, ce qui a permis de réduire les affrontements violents avec la communauté.

Finales : Sur la finale de la deuxième saison de la pensive d’OWN David fait l’homme (9/8c), David adulte (Krame Patterson) met fin à ses relations avec le promoteur immobilier louche Joe Padilla (Tony Plana, qui apparaît également dans The Good Fight cette saison). Ensuite, il partage un moment significatif avec son jeune lui (Akili McDowell). Terminant également sa deuxième saison: surnaturel de Freeform Patrie : Fort Salem (10/9c), où la sorcière copine Raelle (Taylor Hickson), Abigaïl (Ashley Nicole Williams) et Tally (Jessica Sutton) affrontez la légendaire Camarilla, chasseuse de sorcières, lorsqu’elle attaque le fort.

À l’intérieur de la télévision du mardi :

Inédit : Caitlyn Jenner (streaming sur Netflix): Difficile d’imaginer que Jenner n’ait rien dit, mais cette docuserie revivant des moments majeurs de l’histoire du sport lui donne l’occasion de nous expliquer sa performance olympique historique en 1976, lorsque le monde connaissait Jenner sous un nom différent. Les vidéos personnelles et les bobines de séquences olympiques récemment découvertes ajoutent un nouvel aperçu du voyage de Jenner.

Alaska à sang froid (streaming sur la découverte +): Mélangeant deux des obsessions de la télévision, l’Alaska et le vrai crime, une docusérie de 10 épisodes revisite certains des actes les plus macabres de Last Frontier et ce qu’il a fallu pour obtenir justice.

L’Amérique a du talent (8/7c, NBC) : Le vainqueur du « America’s Wildcard », voté par les fans, prend la dernière place lors du dernier tour des quarts de finale en direct. Parmi les autres concurrents : deux gagnants du Golden Buzzer, la magicienne du changement rapide Léa Kyle et le groupe d’arts martiaux World Taekwondo Demonstration Team.

Stargirl de DC (8/7c, The CW): Le comédien Jim Gaffigan fournit la voix de Thunderbolt dans un épisode où la Justice Society of America consulte Thunderbolt en route vers une confrontation avec The Shade.

Île fantastique (9/8c, Fox): Debbi Morgan de All My Children éclaire l’écran en tant que maman flamboyante qui cherche désespérément à renouer avec sa fille négligée et pleine de ressentiment et sa famille sur l’île. Mais d’abord, elle doit regarder à l’intérieur avant même d’être à nouveau visible pour eux.

Travailleurs miracles : Oregon Trail (10 h 30/9 h 30) : Steve Buscemi, dans le rôle de Benny l’adolescent, qui n’est plus tout à fait hors-la-loi, est à l’honneur dans la comédie occidentale irrévérencieuse lorsqu’il se sépare du wagon et se bat avec une tribu amérindienne assiégée. Il se considère comme leur « sauveur blanc ». Chef Ours endormi (Wes Studio) considère à juste titre Benny comme “l’homme le plus stupide que j’aie jamais vu”.

