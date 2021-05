Finale des barrages de championnat – Brentford vs Swansea augmentez les cotes: obtenez Brentford à 9/1 pour gagner ou Swansea à 28/1

Brentford affrontera Swansea lors de la finale des barrages de championnat à Wembley pour une place en Premier League la saison prochaine.

Les nouveaux clients peuvent amener Brentford à gagner à 9/1 ou Swansea à être victorieux à 28/1.

.

Ivan Toney devrait mener la ligne pour Brentford

Les parieurs peuvent parier sur Brentford pour gagner à un 9/1 ICI *.

Les Bees ont souffert du chagrin à Wembley la saison dernière lorsqu’ils ont perdu Fulham lors de la finale des barrages.

Mais Brentford sera plein de confiance après avoir éliminé Bournemouth en demi-finale, après avoir remporté 3-2 au total.

Ou vous pouvez faire en sorte que Swansea vous vexe 28/1 ICI *.

Swansea a battu Barnsley avec un 2-1 au total après avoir remporté le match aller 1-0 à l’extérieur.

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* Termes et conditions: Max Bet 5 £ • Dépôt de 10 £ en utilisant le code promotionnel • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent, 18+, Begambleaware.org