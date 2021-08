Finale des Jeux Olympiques de Tokyo

08/06/2021 à 16h25 CEST

Dans les le plus connu et le plus légendaire Jeux olympiques de Barcelone’92 une génération merveilleuse a pris sur elle de laisser son sceau sous forme d’or. Luis Enrique, Abelardo, Kiko Narváez, ‘Chapi’ Ferrer, Toni, Guardiola et compagnie sont entrés dans l’histoire. Une série de pièces ont été assemblées qui s’assemblent parfaitement et surmontent tous les obstacles qui ont été franchis devant. Ce n’était pas la première médaille d’or olympique que l’Espagne a remportée dans la discipline du football, mais c’était la première en 72 ans. A Anvers’20 la gloire avait déjà été touchée.

Le cinquième actuel, plein de talents, de futurs joueurs et de joueurs de courseIl veut imiter cette équipe légendaire et atteindre l’Olympe. En face, oui, il y a un autre classique de ces grandes dates et un vétéran insatiable qui mène une autre portée jeune et affamée. Nous parlons bien sûr du grand Dani Alves.

CHANGEMENTS POSSIBLES

Il a dû souffrir, et magnifiquement, contre le Japon en demi-finale. Un génie de Marco Asensio en 115′, Alors que tout indiquait la crise cardiaque des tirs au but, il a attiré des sourires heureux dans une délégation espagnole qui a vu la médaille d’or se rapprocher. Ce coup du footballeur du Real Madrid peut lui valoir la peine de gagner une place dans le onze de départ. Asensio a joué trois matches de départ à ce jour et deux à partir du banc.

Il n’a pas réussi à convaincre De La Fuente de s’installer dans le onze, mais la vérité est que Sa performance contre l’équipe japonaise pourrait valoir le coup pour asseoir à nouveau Rafa Mir. L’attaquant de Wolverhampton, après son exhibition contre la Côte d’Ivoire en quarts de finale, forçant la prolongation in extremis et inscrivant un hattrick en seulement 30′, a débuté contre le Japon, mais a des chiffres pour revenir sur le banc. L’autre variante peut être du côté droit, où l’entraîneur pourrait se passer d’Óscar Gil et céder la place à un profil plus défensif comme Vallejo.

Le joueur aragonais, toujours détenu par le Real Madrid, s’est immobilisé en demi-finale et a marqué à un bon niveau. Nous verrons si finalement De La Fuente parie sur ce profil plus conservateur. Il maintiendra la colonne vertébrale, formée par la paire centrale Eric Garcia-Pau Torres, le milieu de terrain formé par Pedri, Zubimendi et Mikel Merino et sur les ailes avec Dani Olmo et Mikel Oyarzabal.

ATTENTION A RICHARLISON

Un Brésil vous attend qui défendra l’or remporté dans son pays il y a cinq ans. Sans grandes stars d’aujourd’hui, comme il l’a fait à Rio 2016, apparaît un « vieux rockeur & rdquor; comme Dani Alves. 38 ans et 43 titres plus tard, le footballeur qui accumule le plus de toute l’histoire en poursuit un qui lui manque, comme celui de la Coupe du monde. Un or avec son pays étant capitaine; c’est pourquoi il est venu au Japon. La défense espagnole devra porter une attention particulière au meilleur buteur du tournoi, l’attaquant d’Everton Richarlison (cinq buts).

L’autre “poignard”, Matheus Cunha, jeune perle du Hertha Berlin, a un certain malaise et sera dans le doute jusqu’à la dernière minute. Sa place pourrait être prise par Claudinho. Paulinho et Antony sont les meilleurs écuyers de Richarlison dans ce Brésil qui s’engage dans des contre-attaques vertigineuses et ne tremblera pas au moment de livrer le ballon à son rival. La ‘canarinha’ choisit d’imiter l’Argentine comme les deux seules équipes à remporter deux médailles d’or consécutives depuis que le format sub’23 a été établi.

CLÉ BLEUE

Pedri González, dans lequel il sera son 72e match de la saison (une sauvagerie totale), veut mettre la rubrique et réaliser un rêve de plus dans sa carrière naissante. La créativité et la capacité d’association de celui de Tegueste seront la clé pour carburer ce « Rouge ». De son côté, Eric Garcia, qui boucle une compétition pratiquement sans faute, formera à nouveau avec Pau Torres un couple indivisible pour Luis De La Fuente. Il n’y aura pas d’Oscar Mingueza qui s’est blessé à la 10e minute contre la Côte d’Ivoire et qui regarde cette dernière ligne droite des Jeux depuis les tribunes.

ALIGNEMENTS

Brésil: Saints; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana ; Douglas Luiz, Bruno Guimaraes ; Antoine, Claudinho, Paulinho ; Richarlison.

Espagne: Unai Simon ; Vallejo, Eric García, Pau Torres, Cucurella ; Zubimendi, Mikel Merino; Asensio, Pedri, Dani Olmo; Oyarzabal.

Arbitre: Chris Beat (Australie)

Stade: Stade de Yokohama (Yokohama).