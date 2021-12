Finale du championnat britannique: Steve Davis et Stephen Hendry prédisent Luca Brecel contre Zhao Xintong

Luca Brecel et Zhao Xintong entrent en finale à York sous une forme époustouflante (Photos: .)

Luca Brecel et Zhao Xintong se rencontrent dimanche dans une finale alléchante du championnat du Royaume-Uni et les anciens champions Steve Davis et Stephen Hendry s’attendent tous deux à un match inoubliable.

Aucun des deux hommes ne devait atteindre ce stade du tournoi, mais les deux ont produit de l’éclat en cours de route, notamment lors des demi-finales de samedi.

Le Belge Brecel, 26 ans, était le premier et il a fait des breaks de 130, 105, 112, 102, 97, 80 et 59 dans une superbe victoire 6-4 sur Kyren Wilson.

Zhao, 24 ans, avait beaucoup à faire et il était presque aussi impressionnant, battant Barry Hawkins 6-1 avec des coups de 100, 81, trois breaks de 78 et un 74.

Longtemps décrit comme deux joueurs avec un potentiel immense, il semble qu’ils l’aient tous les deux maintenant réalisé et cela ressemble à une relève de la garde au snooker – ou du moins cela pourrait s’avérer être – alors que les deux font leurs débuts dans une Triple Couronne final.

Les bookmakers ont la finale aussi complètement égale, mais ont poussé pour un vainqueur des deux, six fois champion britannique Davis se penche juste vers l’homme de la Chine.

« J’ai tendance à penser que Xintong pourrait être le premier champion du monde chinois, tout d’un coup », a déclaré Davis sur la BBC.

‘J’ai senti que peut-être [Yan] Bingtao avait l’air assez décent dans ce département, mais ce type pourrait être assez spécial.

«Je ne dis pas que Luca n’a pas de chance parce que Luca joue brillamment, mais si je devais choisir, je ne sais pas pourquoi, mais je sens Xintong.

« Je ne sais pas vraiment pourquoi parce que Luca a joué fantastiquement. »

Le quintuple champion Hendry ne serait pas tout à fait poussé dans une prédiction, affirmant qu’il ne peut pas séparer les deux, mais pense que nous sommes prêts pour un classique s’ils continuent à jouer comme ils l’ont été.

‘Je ne sais pas. Comment choisissez-vous un gagnant de la façon dont ces deux joueurs ont joué aujourd’hui ?’ dit Hendry.

Brecel a été dans le top 16 mondial mais est tombé au numéro 40 avant le championnat du Royaume-Uni (Photo: .)

« Ils ont tous les deux marqué. Dès qu’ils entrent dans le cadre, c’est fini, en gros. S’ils continuent comme ça, ça va être un match de boxe, coup pour coup. Je ne peux pas attendre.

«Je déteste rester assis sur la clôture, mais honnêtement, je ne peux pas choisir un gagnant parmi les deux. J’espère juste qu’ils jouent tous les deux comme ils ont joué aujourd’hui.

Brecel a certainement l’avantage de l’expérience, ayant déjà remporté une grande épreuve de classement au championnat de Chine 2017 et remporté la Championship League l’année dernière.

Ce sera la toute première finale de Xintong, mais ayant également battu John Higgins et Jack Lisowski pour atteindre ce stade, il imaginera ses chances.

Le gagnant recevra 200 000 £ et gagnera une place au Masters le mois prochain, tandis que le finaliste manquera cet événement et devra se contenter de 80 000 £, donc il y a beaucoup en jeu au Barbican, pas seulement le gloire d’un premier titre Triple Couronne pour l’un ou l’autre homme.

Le match se joue en deux sessions à 13h et 19h le dimanche sur un best of 19 frames.



