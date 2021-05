Finale du Championnat du monde de snooker, couverture télévisée, calendrier et cotes Selby contre Murphy ⋆ .

Mark Selby et Shaun Murphy se rencontrent lors de la finale du Championnat du monde (Photo: .)

La finale du Championnat du monde de snooker 2021 commence dimanche et ce n’est pas une finale que beaucoup prédisent alors que Mark Selby se prépare à affronter Shaun Murphy au Crucible.

Selby est toujours parmi les favoris pour remporter le grand à Sheffield, mais Murphy est arrivé dans le Yorkshire du Sud avec peu ou pas de forme derrière lui et peu de gens le faisaient encore balancer alors que nous entamions les manches de championnat.

Le champion du monde 2005 est à la recherche d’un deuxième titre mondial 16 ans après son premier et a joué des trucs brillants pour revenir à une quatrième finale, battant Kyren Wilson, Judd Trump, Yan Bingtao et Mark Davis en route.

Le triple champion Selby a roulé à la vapeur ses trois premiers adversaires – Kurt Maflin, Mark Allen et Mark Williams – avant de passer par une demi-finale de slug-fest contre Stuart Bingham pour organiser l’affrontement avec Murphy.

Est-ce que ce sera le bouffon de Leicester ou le magicien qui l’emportera et remportera le plus gros prix du sport?

Quand est la finale du Championnat du monde de snooker?

La finale se joue en quatre sessions le dimanche 2 et le lundi 3 mai, à partir de 13h et 19h chaque jour.

Il s’agit d’un match au meilleur de 35 et se terminera donc lorsqu’un joueur atteint 18 images.

Plus: Snooker



Couverture télévisée de la finale du Championnat du monde de snooker

L’intégralité du match sera diffusée sur BBC Two et Eurosport, avec un streaming disponible sur le site de la BBC et iPlayer et sur le lecteur et l’application Eurosport.

Selby vs Murphy face à face

Dans chaque match professionnel qu’ils ont disputé, remontant à l’Open britannique de 2001, Selby mène le face-à-face 21-17 avec deux nuls, selon Cuetracker.net.

Leur dernière rencontre a eu lieu lors des European Masters 2020, que Selby a remporté 6-3 en demi-finale, mais Murphy a remporté sa précédente rencontre 6-3 en demi-finale du Championnat de Chine 2019.

Ils ont joué une fois au Crucible et ce fut une épopée, Selby devançant Murphy 17-16 dans les demi-finales 2007.

Cotes Mark Selby vs Shaun Murphy

1/2 Mark Selby

13/8 Shaun Murphy

Cotes avec l’aimable autorisation de Betfair

Prix ​​en argent du Championnat du monde de snooker

Vainqueur: 500000 £

Finaliste: 200000 £

Demi-finalistes: 100 000 £

Quarts de finalistes: 50 000 £

16 derniers: 30 000 £

32 derniers: 20 000 £



PLUS: Le seigneur noir de Snooker fait face à un magicien intrépide dans la finale enchanteresse de Crucible



PLUS: Mark Selby revient sur les affirmations de Stuart Bingham sur le “ jeu ” en demi-finale du Championnat du monde de snooker

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();