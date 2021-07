Finale Euro 2020: ITV programme The Italian Job avant l’Angleterre contre l’Italie

Seule l’Italie fait obstacle à la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photo : Allstar/Paramount/UEFA 2021/.)

L’excitation est au rendez-vous pour la finale de l’Euro 2020 dimanche, la première fois que l’équipe nationale masculine de football d’Angleterre atteint la finale d’un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

Raheem Sterling et Harry Kane affronteront l’Italie pour la confrontation très attendue à Wembley, après avoir battu le Danemark 2-1 en demi-finale de mercredi.

Cependant, ITV peut tenter le destin avec son programme télévisé avant le match, ayant décidé de jouer la version originale de 1969 de The Italian Job juste avant le match.

De 15 h 55 à 18 h, les téléspectateurs pourront se brancher sur ITV pour regarder Michael Caine, Noël Coward, Benny Hill et le reste de leur équipe effectuer un cambriolage dans le but de voler 4 millions de dollars en or à Turin, en Italie.

Quiconque connaît le film se souviendra de l’énorme cliffhanger sur lequel il se termine, avec l’équipe de braquage laissée pendre au-dessus d’une falaise dans leur bus, leur or glissant sous leurs yeux.

“Attendez une minute les gars, j’ai une bonne idée”, dit Charlie Croker de Caine, alors que la caméra passe à une vue extérieure du véhicule chancelant avant la fin du film.



Le travail italien se termine avec Caine dans une position précaire (Photo: Silver Screen Collection/.)

Les fans anglais de tout le pays ne voudront certainement pas que la finale de l’Euro 2020 reflète le cliffhanger littéral de The Italian Job.

Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir supporter la tension de 30 minutes supplémentaires après le match initial de 90 minutes, sans parler des tirs au but.

Plusieurs fans de football ont exprimé à quel point ils ont trouvé ironique le choix de programmation d’ITV.

« ITV se rend compte de la fin de The Italian Job, n’est-ce pas ? » une personne a tweeté.

« Le travail italien échoue. Cela se termine par un échec. Échec glorieux », a déclaré un autre.

Malgré la fin incertaine de The Italian Job, il y a quelques années, Caine a expliqué comment il pensait que la fin se déroulerait hors écran.

S’exprimant sur The Jonathan Ross Show, l’acteur de 88 ans a déclaré: “Ce qui s’est passé, c’est que nous étions dans le sud de la France.

« Nous avons allumé le moteur, l’avons fait tourner pendant plusieurs heures. L’or était à une extrémité et nous étions à l’autre. Le moteur est tombé en panne d’essence, donc l’équilibre s’est bien passé.

Dans la tête de Caine, l’équipage est alors descendu du bus, le poids de l’or faisant pousser le véhicule au bord de la falaise.

“La mafia française attendait au bas de la falaise, et ils se sont enfuis avec et la suite était, nous avons chassé la mafia française à travers la Riviera”, a-t-il ajouté. Ça a l’air d’être une super suite pour nous !

La finale de l’Euro 2020 débutera à 20h le dimanche 11 juillet sur ITV et BBC One.

