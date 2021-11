Finale Granota à la Ciutat contre l’Athletic

18/11/2021 à 21h00 CET

SF

Levante et l’Athletic Club se rencontrent ce vendredi à la Ciutat de Valencia dans un match qui pour l’équipe locale est plus qu’une finale, après treize matchs sans victoire en championnat, contre un rival très dangereux en raison de son besoin de victoire après trois matchs sans je le fais.

Levante considère cette rencontre comme le début de la réaction et le fait avec la bonne nouvelle que les footballeurs Roberto Soldado, Jorge De Frutos et Roger Marti Ils sont remis de leurs blessures respectives, bien que tous les trois soient en très bonne forme physique et qu’il soit peu probable qu’ils puissent prendre le départ.

Après avoir changé de gardien lors du dernier match de Liga face au Deportivo Alavés, Pereira devra choisir entre Aitor Fernandez ou Dany Cardenas et il semble que ce dernier ait plus d’options pour être dans le onze.

En défense, Carlos Clerc reviendrait dans l’équipe de départ après avoir surmonté une gêne dans le volet et, sans Jetée de Rober et avec Moustafi récemment remis d’une blessure musculaire subie il y a près d’un mois, Duarte est le principal candidat pour accompagner Ruben Vezo dans l’axe de l’arrière.

Pour le centre du terrain, Pereira semble avoir trouvé dans Malsa, Cloche et Bardhi ses trois footballeurs incontournables, mais le doute de Jorge De Frutos, qui a subi une légère blessure musculaire à Vitoria, pourrait causer Radja entrer dans la ligne médullaire.

Sans Roger ni Soldat cent pour cent physiquement, Moral et Dani Gomez Ils démarrent avec un avantage pour faire les gros titres ce vendredi.

L’Athletic, après le deuxième 0-1 consécutif concédé la dernière journée contre Cadix à San Mamés a subi un coup dur pour son moral et celui de ses partisans, qui, juste avant ce match, leur ont promis heureux et en position européenne d’affronter la prochaine casse-jarretelles .

Pour cette raison, contrairement aux attentes, l’Athletic a dû ruminer pendant deux semaines sur un score qui l’a empêché de se hisser à la place de la Ligue Europa et de se placer à deux points de la Ligue des Champions.

Cet objectif est désormais fixé pour trois matches de suite devant des rivaux du bas de tableau qui l’attendent dans les prochains jours. En plus de Levante, l’avant-dernière, Grenade, qui marque la permanence, et en bas Getafe.

Pour trouver les trois points, Marcelino García Toral subit les pertes de la centrale Daniel Viviane, en raison d’une blessure musculaire et de blessures à long terme causées par Yuri Berchiche et Pérou Nolaskoain

Les files d’attente probables

j’ai soulevé: Cárdenas, Son, Vezo, Duarte ou Mustafi, Clerc, Bardhi, Malsa, Campaña, Radoja ou De Frutos, Morales et Dani Gómez.

Sportif: Unai Simon; De Marcos, Yeray, ñigo Martínez, Lekue ; Nico Williams, gagnant, Dani García, Muniain ; Raúl García et Iñaki Williams

Arbitre: Munuera Montero (andalou)

Stade: Ville de Valence

Heure: 21: 00H