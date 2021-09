Finale ICAI CA juillet 2021, les résultats de l’examen de base seront publiés à cette date ! Vérifier

Les candidats qui ont passé ces examens pourraient accéder à leurs résultats sur l’un de ces trois sites Web – icaiexam.icai.org, caresult.icai.org et icai.nic.in.

Résultats de l’examen ICAI CA de juillet 2021 : La date et l’heure de la déclaration des résultats de l’examen des comptables agréés (CA) de juillet 2021 ont été publiées par l’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI). La notification publiée par ICAI indique que les résultats devraient être annoncés le 13 ou le 14 septembre de cette année, selon un rapport de The Indian Express. La notification officielle à cet égard est accessible sur le site officiel de l’ICAI – icai.org – et les candidats peuvent y consulter l’annonce.

Dans un tweet publié le 10 septembre, c’est-à-dire vendredi, l’ICAI a déclaré que les résultats de l’examen final du CA, à la fois ancien et nouveau cours, et de l’examen de base organisé en juillet de cette année devraient être annoncés soit le lundi soir , le 13 septembre ou le mardi 14 septembre.

Les examens finaux du CA avaient eu lieu entre le 5 juillet 2021 et le 19 juillet 2021, dont les examens finaux du CA (ancien régime et nouveau régime) du groupe 1 ont eu lieu les 5, 7, 9 et 11 juillet. D’autre part , CA Final (Ancien régime et Nouveau régime) Les examens du groupe 2 ont eu lieu les 13, 15, 17 et 19 juillet.

Les candidats qui ont passé ces examens pourraient accéder à leurs résultats sur l’un de ces trois sites Web – icaiexam.icai.org, caresult.icai.org et icai.nic.in. Non seulement cela, mais les candidats qui s’étaient présentés à l’examen final du CA (ancien cours et nouveau cours) ainsi que les examens de base auraient également la possibilité d’obtenir leurs résultats par courrier électronique, pour lesquels ils devraient enregistrer leur demande sur icaiexam.icai .org. La fonction d’inscription pour les résultats envoyés par e-mail est actuellement ouverte. Les candidats qui s’inscriraient à cette facilité obtiendraient leurs résultats sur leur adresse e-mail enregistrée immédiatement après la déclaration des résultats.

