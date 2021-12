Finale « La Bachelorette » 2021 Comment regarder le Live Stream ?

ABC / Craig Sjodin Michelle Young dans « The Bachelorette ».

Le temps de Michelle Young sur « The Bachelorette » a conduit à cela. L’instituteur du Minnesota a commencé la saison avec 30 hommes, mais il ne reste que deux prétendants. Alors qu’ils se lancent dans leurs dernières dates pour la saison, la Bachelor Nation se pose quelques questions : Young est-il amoureux d’eux deux ? Impressionneront-ils votre famille ? Les hommes sont-ils prêts à vous proposer ? Young dira-t-il « oui » ? Sont-ils toujours fiancés ?

Voici ce que vous devez savoir sur la date, l’heure, le calendrier et la description de la finale de la saison 18 de « The Bachelorette »:

DATE ET HEURE DE FIN DE LA BACHELORETTE 2021 : La finale de la saison de Michelle Young de « The Bachelorette » sera diffusée le mardi 21 décembre 2021 de 20 h 00 à 22 h 01 HE. L’émission spéciale en direct « After the Final Rose » suivra immédiatement, diffusée de 10h03 à 23h00 HE.

HORAIRE FINAL DE « LA BACHELORETTE » 2021 : Michelle Young n’a plus que deux prétendants dans « The Bachelorette ». Suivant le format de franchise typique, chacun aura un dernier rendez-vous en tête-à-tête avec Young et rencontrera sa famille. Les hommes examineront les bagues avec le bijoutier préféré de Bachelor Nation, Neil Lane, avant de décider s’ils souhaitent proposer ou non à l’instituteur du Minnesota. Si Young choisit, il dira « Oui » à Nayte Olukoya ou Brandon Jones.

Young et ses deux finalistes apparaîtront dans l’émission spéciale en direct « After the Final Rose » immédiatement après la finale.

INFORMATION ATFR « LA BACHELORETTE » 2021 : L’émission spéciale « After the Final Rose » sera diffusée en direct après la finale de 10h03 à 23h00 HE.

« Les roses ont toutes été distribuées, ‘The Bachelorette’ en personne, Michelle Young, revient », selon un communiqué de presse d’ABC. Les animatrices Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe dirigeront la soirée, guidant les discussions d’amour émotionnel et de déchirement entre Michelle et ses deux derniers hommes. De plus, des apparitions des favoris des fans de Bachelor Nation et des surprises très spéciales à ne pas manquer. »

CONCURRENTES FINALES DE « LA BACHELORETTE » 2021 : Michelle Young est passée de 30 concurrents à seulement deux : Nayte Olukoya et Brandon Jones.

Olukoya a 27 ans, est un directeur des ventes d’Austin, au Texas, et Jones est une infirmière recruteuse itinérante de 26 ans de Portland, en Oregon.

« LA BACHELORETTE » 2021 DESCRIPTION FINALE : La saison de « The Bachelorette » de Michelle Young se termine dans la finale. Selon le synopsis d’ABC, « Avec deux petits amis incroyables restants, les parents et la sœur de Michelle la rejoignent dans le magnifique Mexique pour rencontrer les hommes qui peuvent rejoindre sa famille. La pression est d’impressionner, mais tiendront-ils l’atterrissage ou échoueront-ils ? Une fois que chaque garçon a rencontré la famille et a emmené Michelle à un dernier rendez-vous, elle devra prendre une décision qui changera sa vie. As-tu trouvé ton âme sœur et va-t-il s’agenouiller ? »

COMMENT VOIR LA FINALE DE « LA BACHELORETTE » 2021 ? : La finale de la saison 18 de « The Bachelorette » sera diffusée sur ABC. Mais si vous n’avez pas de câble et que vous souhaitez le regarder en direct, vous pouvez rechercher des options de diffusion en direct.

