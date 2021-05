Finale passionnante de la Ligue MX Clausura entre Santos Laguna et Querétaro (5-0)

05/09/2021 à 06:30 CEST

le Santos Laguna a obtenu un grand avantage en finale de la Liga MX de Clausura après avoir battu 5-0 à Queretaro dans le duel dimanche dernier. Lors de la phase précédente du championnat, les demi-finales, l’équipe locale a éliminé les Puebla tandis que, pour sa part, le Queretaro a réussi à battre le Lion.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Santos Laguna, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Tsm Corona grâce à un peu de Fernando Gorriarán à la 21e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, ce qui a augmenté les distances établissant le Ayrton Preciado à la 24e minute, terminant la première période avec un score de 2-0.

La deuxième partie du duel a commencé de manière positive pour l’équipe du lagon, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Eduardo Aguirre quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la 49e minute. Santos Laguna grâce au but de pénalité de Diego Valdes à la 60e minute, il a établi 4-0 Ensuite, l’équipe de Lagunero a marqué à nouveau, qui s’est distanciée en faisant 5-0 avec un nouveau but de Eduardo Aguirre, réalisant ainsi un doublé à la 62e minute, terminant le temps établi avec un résultat de 5-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Santos Laguna ils sont entrés du banc Hugo Rodriguez, Ronaldo Prieto, Santiago René Muñoz, Ismael Govea Oui Jésus Ocejo remplacer Felix Torres, Alan Cervantes, Diego Valdes, Fernando Gorriarán Oui Eduardo Aguirre, tandis que les changements par le Queretaro Ils étaient Jonathan Dos Santos, Hugo Magellan, Arturo Palma, Aristeo Garcia Oui Alejandro Rivero, qui est entré par Jefferson Montero, Ange Sepulveda, Hugo Silveira, Fernando Madrigal Oui Antonio Valence.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, trois pour Felix Torres, Juan Otero Oui Hugo Rodriguez, de l’équipe locale et trois pour Fernando Madrigal, Ange sepulveda Oui Hugo Magellan, de l’équipe visiteuse.