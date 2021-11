Finalement, ASTS Stock pourrait envoyer votre portefeuille en orbite

À la fin de l’année dernière, une nouvelle et passionnante société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) a été lancée AST Espace Mobile (NASDAQ :AST) sur la Bourse du Nasdaq. Après un regroupement d’entreprises très vanté avec New Providence Acquisition Corp., les actions ASTS étaient désormais disponibles pour le public à acheter et à vendre.

Avec cela, les gens pourraient investir dans le « premier et unique réseau cellulaire à large bande spatial accessible directement par les téléphones mobiles standard ». Près d’un an plus tard, AST SpaceMobile est toujours unique parmi les entreprises négociables dans ce créneau très spécifique.

Le concept de l’entreprise est révolutionnaire : tout le monde dans le monde devrait avoir accès au haut débit. De plus, une plate-forme de connectivité spatiale à faible latence peut faire de ce rêve une réalité.

Mais, l’entreprise peut-elle générer des revenus à partir de ce concept ? C’est la question fondamentale à laquelle il faut répondre. Alors, attachez-vous alors que nous nous lançons dans une mission d’exploration en profondeur dans AST SpaceMobile.

Un regard plus attentif sur les actions ASTS

La stratégie la plus sensée avec les actions ASTS, je crois, serait une position d’achat et de conservation. Essayer de devenir riche rapidement pourrait conduire au désastre.

Avant la fusion, l’action se négociait sous le symbole boursier NPA (représentant New Providence Acquisition Corp.) et son prix était d’environ 10 $.

Le regroupement d’entreprises de cette société écran avec AST SpaceMobile (ou plus précisément, avec AST & Science, LLC) a été approuvée le 1er avril.

Si votre timing était impeccable, vous auriez pu prendre le vol de la fusée alors que NPA/ASTS est passé de 10 $ en décembre 2020 à 25,37 $ en février 2021.

Ce rallye était-il le résultat de la folie SPAC ou de la frénésie du stock spatial? Ou, a-t-il été précipité par Reddit commerçants à court terme ?

Indépendamment de ce qui a pu causer cette montée en puissance, cela n’a pas duré longtemps. Les chasseurs de prix ont été sévèrement punis alors que l’ASTS a chuté à 7 $ en juin.

La leçon ici est de jouer sur le long terme et de planifier des retours éventuels, et non des gains immédiats.

Dans tous les cas, le stock est revenu à 11 $ à la fin du mois d’octobre. Ainsi, le pire est peut-être passé et une reprise lente et durable est, espérons-le, en cours.

L’évolution de la connectivité

La présentation aux investisseurs d’AST SpaceMobile trace très efficacement le passé, le présent et l’avenir des infrastructures de communication.

L’équipement à l’ancienne comprend des téléphones portables spécifiques au fournisseur, qui offrent une connectivité directe mais limitée.

De même, la connectivité indirecte via un matériel complexe et coûteux ne répond qu’aux besoins de segments de clientèle restreints.

Avec cette méthodologie, les antennes spécifiques au fournisseur montées sur des avions, des navires, des véhicules et des bâtiments peuvent coûter entre 1 000 et 200 000 dollars, voire plus.

L’alternative d’AST SpaceMobile est simple et efficace : le haut débit direct vers les téléphones portables – et par là, j’entends n’importe quel téléphone portable standard.

C’est une solution brillante qui répond aux besoins du marché de masse, à l’échelle mondiale.

Au lieu d’avoir une douzaine ou plus de fournisseurs de services différents utilisant différents équipements, il n’y a qu’un seul fournisseur : AST SpaceMobile.

Montre moi l’argent

Devrions-nous l’appeler un monopole, ou le nec plus ultra en matière de connectivité et d’accessibilité ?

Tout dépend du point de vue de chacun, mais personnellement, j’aime la vision audacieuse d’AST SpaceMobile.

Pourtant, les investisseurs avertis voudront sûrement savoir si l’entreprise est réellement rentable ou non.

Examinons donc les données les plus récentes disponibles, qui proviennent de la mise à jour commerciale du deuxième trimestre 2021 d’AST SpaceMobile.

En fin de compte, AST SpaceMobile a généré 2 773 000 $ de revenus, marquant une énorme amélioration par rapport aux 402 000 $ générés au trimestre de l’année précédente.

De plus, la société a déclaré un bénéfice brut de 1 661 000 $. C’est certainement mieux que la perte brute de 370 000 $ observée au cours du deuxième trimestre de 2020.

La prochaine mise à jour trimestrielle d’AST SpaceMobile sera probablement publiée dans un proche avenir, les investisseurs devraient donc être à l’affût de cela.

La ligne de fond

Essayer de devenir riche rapidement n’est généralement pas une stratégie recommandée, et cela est particulièrement vrai avec les actions ASTS.

La bonne nouvelle est qu’AST SpaceMobile affiche une croissance des revenus.

Malheureusement, le marché pourrait mettre un certain temps à apprécier pleinement la vision d’AST SpaceMobile d’une connectivité haut débit universellement accessible.

Alors, soyez patient si vous détenez les actions. Les rêves audacieux peuvent devenir réalité, et les bénéfices devraient venir même s’ils ne sont pas rapides ou faciles.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.