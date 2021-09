Finalement! WallStreetBets se livre à Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et autres cryptos !

in

Malgré une longue attente, WallStreetBets entre enfin dans l’industrie de la crypto-monnaie.

Les discussions seront principalement axées sur Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et d’autres pièces importantes.

Les discussions concernant les escroqueries, les prédictions et le fanning crypto ne sont pas autorisées.

Même un novice au hasard dans l’industrie boursière connaîtra les WallStreetBets ! Le WallStreetBets est une plate-forme de subreddit qui est très présente dans toutes les discussions concernant le marché boursier. De plus, les WallStreetBets sont une raison vitale pour que les stocks de GamStop augmentent abondamment, récemment.

Cependant, presque tous ceux qui sont dans les WallStreetBets voulaient tellement qu’ils commencent également des discussions sur les crypto-monnaies. Pourtant, les WallStreetBets l’ont évité et ont même une fois strictement annoncé que les discussions sur la cryptographie n’auraient pas lieu.

Au contraire, il y a quelques jours, le 22 septembre, les WallStreetBets (WSB) ont finalement annoncé officiellement leur entité de discussion crypto.

Vues WallStreetBets

Malgré leur entrée très attendue et épique dans l’industrie de la cryptographie, beaucoup sont impatients de savoir quelle crypto les discussions commenceraient. De plus, les attentes vis-à-vis de WSB en crypto-monnaies sont extrêmes.

En outre, WSB précise que leur nouvelle entité crypto sera par la même équipe, par les mêmes personnes et par le même système et protocole que ceux de leurs actions.

Au milieu de tout cela, le WSB met en place certaines limites et restrictions concernant ce qui doit être discuté et ce qui ne l’est pas aussi. Ils ont tendance à penser que ces règles et règlements leur sont nécessaires pour maintenir leurs normes.

D’un autre côté, les gens attendent tellement de WSB en ce qui concerne les cryptos. C’est parce que le GameStop n’était en fait absolument rien au départ, mais avec le WSB, il est maintenant à son plus haut niveau. Cela en fait, personne n’en a jamais rêvé !

Règles cryptographiques du WSB

Outre les attentes, le WSB est si fort dans le maintien de ses normes. En conséquence, ils ont des appareils avec certaines règles et réglementations lors des discussions sur les crypto-monnaies.

En outre, l’une de leurs règles indique de ne pas discuter de toutes sortes de marchés baissiers ou haussiers, d’escroqueries et de contrats intelligents, etc.

De plus, ils ont tendance à s’en tenir à leurs discussions avec des pièces de monnaie renommées telles que le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Dogecoin (DOGE) et ainsi de suite.

En outre, ils ont tendance à se concentrer davantage sur les tendances récentes telles que l’interdiction de la cryptographie en Chine, les développements de Solana (SOL) et plus encore.