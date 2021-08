Finales AFL 2021 : où regarder les qualifications en direct en ligne

Nous entrons maintenant dans la première semaine de la série finale de la Ligue australienne de football, et nous envisageons quatre matchs puissants ce week-end pour donner le coup d’envoi.

La route vers la gloire des finales de l’AFL commence le vendredi 27 août avec le Power jouant devant une foule d’Adélaïde à domicile – ce sera la seule équipe assez chanceuse pour jouer sur son terrain, car le verrouillage en cours de Covid pour Sydney et Melbourne a forcé les matchs déménager en Australie-Méridionale et en Tasmanie.

AFL Finals Series 2021 : première semaine

• Port Adélaïde contre les chats de Geelong : Vendredi 27 août à 19h50 AEST

• Sydney Swans contre GWS Giants : Samedi 28 août à 15h20 AEST

• Melbourne contre les Lions de Brisbane : Samedi 28 août à 19h30 AEST

• Bouledogues de l’Ouest contre Essendon : Dimanche 29 août à 15h20 AEST

• Comment regarder : En clair sur Channel 7 ou 7Mate, sur Fox Footy de Foxtel, en streaming sur Kayo Sports ou utilisez Watch AFL si vous êtes à l’étranger.

Port Adelaide devrait être confiant avant son match contre les Geelong Cats, car l’équipe a remporté neuf de ses 10 derniers matchs. Geelong en a remis un contre le Power au 13e tour, lorsque Port Adelaide a perdu 112-91.

Les Sydney Swans affronteront les GWS Giants le samedi 28 août dans un match incontournable au stade de l’Université de Tasmanie. Les Swans entreront sur le terrain après avoir remporté sept de leurs huit derniers matchs, et la dernière fois que ces deux-là se sont rencontrés – de retour au 18e tour – les Swans ont gagné par 26 points.

Il est possible que Buddy Franklin des Swans marque son 1 000e but dans le match, avec seulement huit autres nécessaires pour que Franklin marque le jalon. Le directeur général de l’AFL, Gillon McLachlan, a averti les fans de ne pas prendre d’assaut le terrain s’il le fait, ce qui était une tradition dans le passé.

Melbourne, vainqueur du premier ministre mineur, affrontera Brisbane le samedi 28 août à Adelaide Oval. Melbourne a revendiqué le premier ministre mineur en 1964, mais ce n’est pas une garantie de remporter le drapeau, car une équipe n’a pas réussi à faire les deux depuis 2013.

Enfin, les Western Bulldogs affronteront Essendon dans un match éliminatoire le dimanche 29 août. Cela fait 17 ans qu’Essendon n’a pas remporté une finale éliminatoire, et c’est une sécheresse qu’il cherchera à briser dimanche. Et c’est certainement possible, les Bulldogs subissant trois défaites consécutives avant la fin.

Chaque match de finale sera diffusé en direct sur les chaînes gratuites et Fox Footy, tous les matchs étant également diffusés en direct et à la demande sur Kayo. Si vous êtes à l’étranger, il y a aussi des options pour vous. Voici comment vous pouvez voir tout cela se dérouler avant la grande finale.

Comment diffuser en direct AFL Finals Series 2021 en Australie

Le meilleur endroit pour assister à tous les matchs de qualification de cette année en direct est sans doute sur Kayo. Ce service de streaming est dédié au sport, il n’y aura donc aucune distraction, à l’exception peut-être de quelques coupures publicitaires.

Si vous souhaitez souscrire à un abonnement, le niveau de base sur Kayo vous donne accès à plus de 50 sports diffusés simultanément sur deux écrans pour seulement 25 $ AU par mois.

Si vous pensez que vous regarderez sur plus d’appareils, alors le niveau premium de 35 AU$/m permet trois diffusions simultanées. Il n’y a pas de contrat de blocage, vous êtes donc libre d’annuler à tout moment. Kayo est également livré avec un essai gratuit de 14 jours, vous pouvez donc essayer le service par vous-même sans frais.

Comment diffuser en direct AFL Finals Series 2021 gratuitement

The Seven Network a les droits de diffusion de tous les matchs de qualification pendant la série finale. Ils seront disponibles pour regarder en direct et gratuitement sur Channel 7 ou 7Mate, selon l’état dans lequel vous vous trouvez.

Cela signifie que vous pourrez également diffuser les jeux sur l’application de rattrapage de Channel 7, 7Plus. Cette plate-forme est disponible sur un navigateur Web et propose des applications pour Android et iOS.

Comment diffuser en direct AFL Finals Series 2021 de n’importe où

Si vous êtes un fan de foot et que vous vivez en dehors de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou des îles du Pacifique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder tous les matchs de l’AFL cette saison, où que vous soyez sur le service de streaming Watch AFL.

Comme Kayo, Watch AFL est également un service d’abonnement et propose trois forfaits différents :

Hebdomadaire : 17 $ US / 13 £ / 17 € / 25 AU $

Mensuel : 33 $ US / 25 £ / 33 € / 39 AU$

Annuel : 165 $ US / 130 £ / 155 € / 199 AU $

Pour les qualifications, Watch AFL propose une nouvelle option appelée Finals Pass, qui remplace temporairement le forfait mensuel. Il donne aux clients la possibilité de regarder tous les matchs de la série finale ainsi que la grande finale en direct.

Regardez le laissez-passer pour les finales de l’AFL | 62 $ US / 45 £ / 53 € / 85 $ AU

Le contenu de ce service de streaming n’est disponible qu’en dehors de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique, mais un abonnement peut être acheté de n’importe où dans le monde. Il inclut tous les matchs de la Premiership et vous permet de mettre en pause et de rembobiner les matchs en direct, et de télécharger des matchs pour les visionner hors ligne. Bien que vous puissiez regarder la diffusion en direct sur le bureau via le site Web, l’application Watch AFL est également disponible pour iOS, Android et Apple TV. Vous pouvez même diffuser sur un téléviseur via AirPlay ou Google Chromecast.Voir l’offre

Si vous êtes en dehors de l’Australie et que vous souhaitez toujours vous connecter aux matchs, vous constaterez rapidement que l’accès en ligne est géobloqué. Pour contourner ce problème – et en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales du diffuseur en question – vous pouvez télécharger et utiliser un VPN.

Comment utiliser un VPN :

1. Téléchargez et installez un VPN : comme on dit, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié : ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur : donc si vous êtes un Australien à l’étranger, dirigez-vous simplement vers Kayo et diffusez comme si vous étiez de retour à la maison

