Finales ATP | Matteo Berrettini se retire en raison d’une blessure de la finale de l’ATP et laisse sa place à Sinner

16/11/2021 à 17:52 CET

Italien Matteo Berrettini, numéro 7 au classement mondial, a confirmé ce mardi qu’il est contraint de se retirer de les finales ATP à Turin par un blessure abdominale, pour que sa place passe à son compatriote Jannik pécheur, le premier remplaçant.

« J’ai pensé, j’ai réfléchi, j’ai pleuré et à la fin j’ai décidé… Mes finales sont terminées, je suis dévasté, je ne penserais jamais que j’abandonnerais l’événement de tennis le plus important organisé en Italie de cette manière. La réalité est-ce même si je voulais rejouer contre ce passe-temps, j’ai senti et décidé que mon corps n’était pas prêt faire face aux défis qui nous attendent », a-t-il écrit Berrettini sur votre profil Instagram.

« Dire que je suis triste ne suffit pas à décrire mon état d’esprit, j’ai l’impression qu’on m’a volé quelque chose que j’ai conquis avec des années d’efforts et de sueur. Ce n’était pas une décision facile, mais je suis convaincu que c’est le meilleur pour moi et ma carrière. Merci pour votre soutien et pour les milliers de messages que vous m’avez envoyés, j’ai été ému », a conclu l’Italien.

Berrettini a pris sa retraite dimanche dernier, après avoir perdu le premier set face à l’Allemand Alexander Zverev, par un douleur dans les abdominaux Semblable à celui qui l’a forcé à être absent pendant trois mois après l’Open d’Australie de cette année. Il a subi une série d’examens ce lundi et a tenté de récupérer jusqu’au bout pour concourir ce mardi. Il a demandé et obtenu l’ATP de reporter son match contre le Polonais Hubert Hurkacz de 14h00 CET (13h00 GMT) à 21h00 CET (20h00 GMT), mais que il ne suffisait pas de pouvoir jouer.