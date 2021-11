Finales ATP Next Gen 2021 : les favoris

09/11/2021 à 22:54 CET

Milan est la ville hôte des finales innovantes et primées Intesa Sanpaolo Next Gen ATP, réunissant les meilleurs joueurs individuels de moins de 22 ans de la saison ATP Tour. Le tournoi se déroulera sur cinq jours, du 9 au 13 novembre, au stade Allianz Cloud. Carlos Alcaraz, Sebastian Korda et Lorenzo Musetti ce sont les principaux favoris.

Au total, huit joueurs de tennis participent à l’événement au-delà de l’espagnol, de l’américain et de l’italien. L’Américain Brandon nakashima, les argentins Juan Manuel Cerúndolo et Sébastien baez, le danois Holger Rune et français Hugo Gaston Ce sont les autres joueurs de tennis en lice.

le canadien Félix Auger Aliassime et italien Jannik pécheur, avec l’américain Jenson BrooksbyCe sont les grandes absences, puisque les deux premiers auraient surtout été les candidats clairs à la victoire s’ils avaient été dans le pays transalpin, ce qu’ils ont écarté il y a quelques mois.

Retour à ceux qui sont, Carlos Alcaraz est le trick espagnol du tournoi et le plus favori pour succéder à Sinner, champion en 2019. En 2020, comme presque tout, il a été laissé de côté par la pandémie. Tsitsipas a été le gagnant en 2019 et Chung en 2018, la première édition. Maintenant, dans le quatrième, celui d’El Palmar arrive après la meilleure année de sa vie et avec 18 ans, il a montré une maturité de quelqu’un de 30. Son premier duel a déjà abouti à une victoire contre Rune.

Korda et Musetti sont les autres gagnants possibles et nous ne devons pas exclure Hugo Gaston ou Brandon nakashima, qui grâce au format innovant du concours et bien sûr à leur talent peuvent surprendre. Les Argentins, qui ont marqué le plus de points sur terre battue, ils auront du mal à présenter leur candidature sur la piste rapide en salle italienne.