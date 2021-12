Finales de la Coupe Davis Croatie: programme et où regarder à la télévision

04/12/21 à 22:48 CET

La La Coupe Davis 2021 touche à sa fin dans laquelle ils seront confrontés Russie et Croatie dans un match qui ne semblait guère destiné à se produire étant donné que la Croatie affrontait la Serbie. Maintenant, nous pouvons voir les deux équipes faire face à la Dimanche 5 décembre à 16h00 à l’Arena de Madrid.La Croatie a transpiré contre la Serbie de Djokovic. Le duel balkanique s’est terminé sur un 2-1 en faveur de la Croatie grâce au match de double dans lequel les Croates sont pratiquement imbattables. Cependant, la Russie a également une équipe assez puissante et ils ne donneront pas un iota de terrain.

HORAIRE ET O VOIR LA FINALE DE LA COUPE DAVIS RUSSIE – CROATIE

Nous pourrons regarder le match entre la Russie et la Croatie sur Dimanche 5 décembre à 16h. De plus, il peut être apprécié à travers Movistar Deportes et #Vamos.