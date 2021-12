Finales du BWF World Tour : PV Sindhu s’incline face au Sud-Coréen An Seyoung en finale et remporte l’argent

Il s’agissait de la troisième défaite consécutive du double médaillé olympique face au numéro six mondial. (Dossier/.)

L’as de badminton PV Sindhu a décroché une médaille d’argent après avoir perdu contre le navetteur sud-coréen An Seyoung lors de l’affrontement au sommet de la finale du BWF World Tour à Bali aujourd’hui.

Le champion du monde en titre n’a pas pu suivre le rythme ou percer la défense de la sensation adolescente coréenne, s’inclinant 16-21 12-21. Il s’agissait de la troisième défaite consécutive du double médaillé olympique face au numéro six mondial.

Cette victoire signifie que Seyoung est devenue la première femme coréenne à remporter le titre de fin de saison. S’adressant à Press Trust of India, la numéro sept mondiale a déclaré que Seyoung était une bonne joueuse et qu’elle ne pensait pas que ce serait facile. Elle a ajouté qu’elle n’aurait pas dû donner l’avantage à la Coréenne dès le début car elle est finalement revenue en couvrant quelques points.

« Cela a été trois bonnes semaines à Bali », a déclaré Sindhu, ajoutant qu’elle prenait beaucoup de points positifs. Elle va maintenant récupérer et se préparer pour les championnats du monde.

Seyoung avait l’air poli aux filets et a réalisé des arrêts de plongée complets avec son mouvement rapide pour émousser le plan de match de Sindhu.

Sindhu a commencé sur le pied arrière et a dû mener une bataille difficile après avoir perdu 0-4.

Alors que le deuxième match a commencé sur un pied d’égalité avec Sindhu prenant même une avance de 5-4, le Coréen a rapidement repris l’avantage.

Seyoung a continué à contrôler les débats après la pause alors qu’elle galopait pour prendre une avance de 15-8. Elle a rapidement attrapé 10 balles de match. Sindhu a réussi à en sauver deux avant d’en envoyer un au filet pour offrir à la jeune star la victoire et le titre.

Sindhu, cependant, aura peu de temps pour digérer la défaite alors qu’elle se rend à Huelva en Espagne pour défendre son titre aux Championnats du monde BWF du 12 décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.