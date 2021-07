Finales NBA 2021: 9 raisons pour lesquelles l’alley-oop de Jrue à Giannis vivra pour toujours

in

Les moments les plus spectaculaires des finales NBA ont vocation à être immortalisés à jamais. Le coup de crochet de Magic, le haussement d’épaules de Michael, le coin trois de Ray Allen et le bloc de poursuite de LeBron (pour n’en nommer que quelques-uns) vont être rejoués aussi longtemps que le basket NBA sera là. Les Milwaukee Bucks ont eu ce genre de jeu lors de leur victoire dans le match 4 contre les Phoenix Suns lorsque Giannis Antetokounmpo a fait un blocage remarquable sur la tentative d’alley-oop de Deandre Ayton dans la dernière minute d’une victoire à égalité des Bucks.

Le bloc de Giannis est le genre de jeu que nous devrions voir sur des montages de grands moments de la finale de la NBA pour le reste de nos vies – c’est pourquoi il est fou que les Bucks aient produit un jeu encore meilleur dans le match 5.

Alors que les Bucks s’accrochaient à un point d’avance avec un peu plus de 20 secondes au compteur, la star des Suns Devin Booker s’est fait arracher le ballon par Jrue Holiday de Milwaukee. Holiday l’a poussé sur le terrain et a lancé un alley-oop à Antetokounmpo pour le and-one pour étendre l’avance de Milwaukee. Les Bucks ont remporté le match et pris une avance de 3-2 dans la série avant le match 6 à Milwaukee mardi.

Voici le jeu en entier :

La série est loin d’être terminée, mais cela restera un moment historique si les Bucks peuvent obtenir une victoire de plus pour remporter leur premier championnat NBA depuis 1971.

Voici neuf raisons pour lesquelles ce fut une si grande pièce.

1. Les Bucks venaient de bâcler leur possession offensive à l’autre bout

Les Suns étaient sur une grosse course à la fin du quatrième quart alors qu’ils tentaient de voler la victoire. Phoenix était mené de 10 points avec un peu plus de trois minutes à jouer lorsqu’il a commencé sa course et a réduit le déficit à un point sur un lay-up de Chris Paul.

Devin Booker a fait sortir le ballon des mains de Khris Middleton hors limites lors de la possession qui a suivi avec cinq secondes à jouer au chronomètre des tirs. Les Bucks ont pris un temps mort pour dessiner quelque chose, mais ont eu un regard terrible lorsque Holiday a maçonné un flotteur à environ 15 pieds de distance. Booker a saisi le rebond pour mettre en place la prochaine possession dramatique.

2. Holiday a laissé Chris Paul ouvert sur le périmètre pour aller creuser

Booker n’a jamais passé le ballon. La star de 24 ans avait marqué 40 points pour le deuxième match consécutif, et allait tenter de le gagner pour son équipe. Booker a mesuré le PJ Tucker de Milwaukee et est parti sans écran. Tucker et Antetokounmpo l’ont arrêté juste à l’extérieur de la zone réglementée. Alors que Booker se tournait pour passer ou entrer dans un fondu enchaîné, il a été rencontré face à face par Holiday qui a trompé Paul sur le périmètre.

C’était une « fouille » parfaitement chronométrée par Holiday. S’il ne l’avait pas bien chronométré, Booker aurait pu filer pour une tentative de tir ou passer à un Paul grand ouvert sur le périmètre. C’est un risque énorme de laisser un joueur comme CP3 ouvert à trois points alors que deux défenseurs avaient déjà encerclé Booker, mais le pari a été gagné.

3. Holiday a arraché la balle sans faute

Les fans de Booker et Suns pourraient avoir une opinion différente sur celui-ci, mais cela ressemblait à une déchirure nette en temps réel et les arbitres ont décidé qu’aucun appel n’était le meilleur appel. Les arbitres appellent rarement des fautes lorsqu’un défenseur saisit le ballon à deux mains. La fouille au bon moment n’aurait eu aucun sens si Holiday n’avait pas été en mesure d’arracher le ballon rapidement et proprement.

4. Giannis a réservé sur le terrain et a demandé la passe

Antetokounmpo a semblé gazé tout au long des séries éliminatoires car il portait une charge énorme pour son équipe et a même dû demander un remplaçant tôt à plusieurs reprises lors de ces finales. Bien qu’il ait joué plus de 40 minutes pour le deuxième match consécutif, Giannis a quand même trouvé assez de jus pour sprinter au sol et se rendre disponible pour la passe.

Antetokounmpo n’est pas seulement super talentueux, il joue aussi dur que n’importe qui dans la ligue. Cette pièce était un excellent exemple de son moteur non-stop.

5. Holiday a eu la ruse de jeter l’alley-oop

Il aurait été facile pour Holiday de retirer le ballon, de brûler quelques secondes de plus et de faire commettre une faute aux Suns. Holiday a été un tireur de lancers francs à environ 78% tout au long de sa carrière, et il est probablement la meilleure option pour les Bucks sur la ligne des fautes à ce stade du match.

Lancer une passe en alley-oop avec 15 secondes à jouer dans le cinquième match de la finale de la NBA lors d’une série à égalité est tout simplement incroyablement audacieux. Il y a beaucoup de joueurs de la NBA qui ne tenteraient même jamais cette passe, mais Holiday l’a fait.

6. Holiday a offert un laissez-passer parfait à Giannis

La passe devait être parfaite. Un peu trop long et ça navigue hors limites. Un peu trop court et Paul aurait pu faire un meilleur concours sur le dunk d’Antetokounmpo.

Holiday a mis le doigt sur l’argent là où seul Giannis l’a attrapé.

7. Giannis l’a rincé malgré une poussée de Chris Paul

Oui, Antetokounmpo est l’un des joueurs les plus imposants de la NBA. Oui, CP3 est l’un des plus petits. Pourtant, Paul a couru sur Giannis et lui a donné un coup à deux mains pour essayer d’empêcher le dunk.

Était-ce un jeu sale? Cela pourrait certainement être soutenu comme tel. Paul n’avait pas non plus d’autre moyen de le défendre car ce n’est pas comme s’il allait rencontrer Giannis dans les airs. Antetokounmpo a judicieusement saisi le rebord en descendant pour adoucir son atterrissage. Cela aurait pu être un jeu dangereux ou moche avec un athlète moindre à la réception du dunk, mais Giannis est suffisamment gracieux pour terminer le jeu et atterrir sans problème.

8. Giannis a subi une blessure à la jambe effrayante il y a seulement trois semaines

Nous ne savions même pas si Antetokounmpo allait participer à la finale de la NBA après sa terrible blessure à la jambe lors du quatrième match de la finale de la Conférence Est. Sprinter sur le terrain et monter en flèche pour terminer ce lob à ce moment-là est un jeu ridiculement athlétique d’un gars qui vient de se blesser gravement alors que son équipe en avait le plus besoin.

9. Les Bucks ont obtenu le rebond offensif pour sceller la victoire après que Giannis ait raté le lancer franc

Le dunk a donné une avance de trois aux Bucks, et Antetokounmpo a eu une chance d’en faire un jeu à deux possessions sur la ligne des fautes. Il a raté le lancer franc pour poursuivre la tendance de son mauvais tir sans faute pendant les séries éliminatoires, mais le ballon a été renversé et Giannis a pu le saisir. Il l’a transmis à Middleton, qui a divisé une paire de lancers francs pour geler le match.

Cette pièce est un classique instantané. Avec une victoire de plus à Milwaukee, il mérite de rejoindre le panthéon des plus grandes finales de tous les temps.