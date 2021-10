Finales WTA 2021 | Badosa : « C’est un rêve devenu réalité »

25/10/2021

L’Espagnol Paula Badosa jouera pour la première fois de sa carrière la WTA Finals, le tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses de l’année, et qui Il se tiendra du 10 au 17 novembre à Guadalajara.

« Je suis très heureux de m’être qualifié. Cela signifie beaucoup pour moi & rdquor;, a commenté Badosa, dans les déclarations soumises. « Cela signifie aussi que cette année je suis parmi les huit meilleurs au monde et c’est un rêve devenu réalité.. J’ai toujours voulu être parmi les meilleurs du circuit et maintenant c’est possible », a-t-il ajouté.

Paula culminera une saison au cours de laquelle il a signé des exploits sportifs notables, notamment ses premiers quarts de finale du Grand Chelem à Roland Garros, sa percée dans le Top 15 mondial ou ses deux premiers titres WTA, à Belgrade et à Indian Wells, devenant ainsi le premier joueur espagnol à triomphe dans le désert californien en mode individuel.

« Le classement est la récompense de tout votre travail acharné & rdquor ;, a-t-il souligné. Badosa, qui est passé du n°70 au n°13 mondial cette saison. Avec un bilan de 41 victoires en 56 matchs joués, il a complété la meilleure saison régulière de sa carrière sportive sur le circuit.

Badosa est la quatrième joueuse de l’histoire du tennis espagnol à atteindre la finale de la WTA après Arantxa Sánchez-Vicario, Conchita Martínez et Garbiñe Muguruza.

Il ne reste qu’une place à attribuer à Guadalajara, où ils seront présents, en plus de Badosa, le biélorusse Aryna Sabalenkà, les tchèques Barbora Krejcikova et Karolina Pliskova, Le grec Maria sakkari, Le polonais Iga Swiatek et l’espagnol aussi Garbiñe Muguruza.