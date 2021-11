Finales WTA 2021 – Muguruza : « Il y a des ‘grands’ qui me manquent »

18/11/2021

18/11/2021

.

L’Espagnol Garbiñe Muguruza est devenu « Maître » du tennis féminin et après son nouveau succès sentiment de soulagement reconnu gagner à nouveau un grand tournoi, les finales Akron WTA 2021.

« C’est un sentiment formidable car le temps s’est écoulé sans soulever un trophée aussi important. C’est de ces moments qu’on se nourritCe sentiment de finale et de trophée est si difficile que lorsque vous le faites, c’est un soulagement », a-t-il déclaré à une question d’Efe lors de sa rencontre avec les médias.

Muguruza, monarque de Roland Garros, en 2016, et de Wimbledon, en 2017, a accepté qu’en commençant la semaine par une défaite contre les Tchèques Karolina Pliskova Il a envisagé de tout donner, gagner ou perdre les matchs suivants et s’est retrouvé avec le titre.

« J’ai réussi ; ça fait une semaine que quand ça a commencé j’ai dit, je ne les ai pas tous avec moi, j’ai enduré et je me suis maintenu avec l’espoir que je pourrais et J’ai montré que je peux « , a-t-il souligné.

En finale, Garbiñe était meilleur au service et capitalisé sur 38 fautes directes de l’Estonienne Anett Kontaveit pour gagner la finale 6-3, 7-5 et devenir le premier champion espagnol du tournoi des enseignants.

« Je n’ai pas pensé à l’histoire parce que je ne voulais pas devenir plus nerveux, je savais que j’avais beaucoup de pression. C’est formidable d’avoir obtenu cela de la première femme espagnole avec mon nom dans l’histoire « ajoutée.

La numéro cinq au classement mondial a reconnu que la victoire lui permettra de démarrer la saison 2022 très motivée et a laissé entendre qu’elle avait en tête de régner dans les Grands Chelems qui lui manquent, la Open d’Australie et des États-Unis, et dans tout ce qui est possible.

« Il y en a encore des gros qui me manquent. Ce sont les tournois les plus motivants. Le classement était déjà à son époque, mais c’est ce sentiment de gagner qui me pousse à être ambitieuse », a-t-elle déclaré.

Muguruza a expliqué que Les tournois du Grand Chelem sont plus colorésMais quand une joueuse de tennis a entre huit ans et joue chaque match comme une finale, elle sait que celui qui remporte ce trophée est le meilleur de l’année.

« Peut-être de l’extérieur c’est moins apprécié, mais pour nous le trophée du professeur est égal à un Grand Chelem « , a-t-il conclu.