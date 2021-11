Finales WTA 2021 – Muguruza : « Le public a été spectaculaire »

13/11/2021 à 07:12 CET

Garbiñe Muguruza s’est dit optimiste quant à sa qualification pour les demi-finales de la Finales WTA 2021 après avoir vaincu les tchèques Barbora Krejcikova.

« Je me sens en confiance, c’est un groupe difficile mais j’ai une chance de me qualifier. Je dois bien me préparer et me reposer, ce sera un match difficile en quête de qualification« , a-t-elle déclaré en référence au match de dimanche contre l’Estonienne Anett Kontaveit.

Ce vendredi Muguruza est passé de moins en plus pour battre le Tchèque 2-6, 6-4, 6-4 Barbora Krejcikova et restez en vie dans la compétition entre les meilleurs joueurs du monde, qui se déroule à Guadalajara, dans l’ouest du Mexique.

Après avoir perdu 2-6 le premier set avec de nombreuses fautes directes et une mauvaise performance avec son premier service, Garbiñe s’est amélioré et a ajouté sa première victoire dans le concours, dans lequel, comme il l’a avoué, il s’adapte de mieux en mieux à l’altitude de la ville sur la mer, 1 566 mètres.

« J’ai remarqué dans les moments importants que le ballon vole plus et il y a de la frustration; j’ai remarqué mieux avec les heures sur le terrain, avec l’avancement du tournoi j’espère être meilleur dimanche. J’y vais, en souffrant mais en prenant de l’avance , » il a dit.

L’Espagnole a expliqué qu’il est important de travailler le service et d’éviter les erreurs, ce qu’elle a travaillé avec son équipe pour contrer la difficulté de l’altitude.

« La clé dans la hauteur est de jouer concentré dans chaque ballon, de ne pas trop risquer. Si on se perd un peu la piste ne t’aide pas, le service et soigner les jeux est décisif », a-t-il avoué.

Garbiñe a reconnu être ravie de rester avec de bonnes chances d’accéder à la phase quatre meilleures et a remercié les habitants de Guadalajara de l’avoir soutenue.

« Le public a été spectaculaire, c’est l’un des meilleurs publics avec lesquels j’ai joué ; ils m’ont nourri d’énergie. Chaque fois que je viens au Mexique, je me sens choyé, accueilli et cela me fait bien jouer ; j’ai joué dans de nombreux endroits et je peux dire que le public fait une différence d’esprit, surtout s’il est favorable », a-t-il conclu.

Dimanche Muguruza cherchera à éliminer l’invaincue de Kontaveit, qui traverse un excellent moment de forme et est déjà classé en demi-finale, tandis que dans l’autre match du groupe la Tchèque Karolina Pliskova affrontera sa compatriote Krejcikova.