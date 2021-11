Finales WTA | Badosa tombe face à Swiatek dans un duel sans conséquence

15/11/2021 à 23:36 CET

La Polonaise Iga Swiatek, neuvième au classement mondial, a battu l’Espagnole Paula Badosa 6-4, 6-4 ce lundi et l’a emmenée invaincue en finale WTA, dans un match qui n’a pas changé le classement.

Badosa, déjà en demi-finale en tant que leader du groupe Chichen Itza, a cassé le service d’Iga lors du troisième match, mais le Polonais a fait de même au quatrième et a causé un 2-2.

Avec plus de 71% des points gagnés lors de son premier service, Swiatek a bien défendu, il est passé de bas en haut avec de bons tirs du fond du terrain et a brisé le service des Espagnols lors du douzième match pour l’emporter 6-4.

Le deuxième set était similaire; Paula a pris les devants avec une pause de service, mais Iga est restée calme et a rompu pour 4-4, après quoi elle a montré plus d’efficacité au service, elle est revenue pour montrer de bonnes performances avec son premier service et avec une autre pause, encore une fois dans le match 12, il a gagné.

« J’ai décidé de jouer différemment, derrière un grand joueur qui frappe fort, ça a été un tournoi difficile et je suis heureux d’avoir affronté les meilleurs »a déclaré Iga, 20 ans, qui a été éliminé du duel après avoir perdu contre la Grecque Maria Sakkari et la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Malgré la défaite, Badosa, dixième raquette mondiale, terminera à la première place et ce mardi il affrontera son compatriote Garbiñe Muguruza, deuxième de l’autre groupe, en demi-finale.

Le dernier ticket disponible pour la phase des quatre meilleurs sera pour le vainqueur entre Sakkari et Sabalenka, qui s’affrontera ce lundi dans un match à vie ou à mort. La gagnante affrontera mardi l’Estonienne Annet Kontaveit, leader du groupe Teotihuacán.