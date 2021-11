FINALES WTA | Un Muguruza impérial surpasse Badosa et se classe en finale

16/11/2021 à 22:55 CET

Après 28 ans, le tennis espagnol aura un joueur en finale des finales WTA. Et celui qui aura l’honneur de succéder à Arancha Sánchez Vicario sera Muguruza, Quoi a été imposée de force à Paula Badosa (3-6, 3-6). En une heure et 26 minutes, le hispano-vénézuélien, qui a montré un tennis impérial, a mérité le droit d’être sacré premier joueur de tennis de l’Armada. de remporter le Masters lors de la finale qui se jouera demain.

Le destin, capricieux, a fait que la première rencontre officielle entre deux joueurs de tennis qui se sont entraînés ensemble a servi à entrer dans l’histoire. ET Cette pression a été mieux portée par Muguruza, plus agressif, plus audacieux, qui a fait le premier « break » au troisième match.. Les points ont été très rapides, avec des services très puissants et des fautes directes de Badosa, qui a donné le sentiment de ne pas être complètement impliqué dans la demi-finale.

Tout au long de la première manche, le Catalan laissait des éclairs de tennis à ce à quoi nous étions habitués, mais le niveau de Muguruza était si élevé qu’il fallait le jouer parfaitement pour le battre. Ainsi, en un peu plus d’une demi-heure, Garbiñe a fini par décerner le premier set.

» Je ne suis pas là ! » se cria Badosa dans la petite cassure entre les manches. Son visage dénotait le mauvais moment qu’il traversait : un carrousel d’émotions qui se traduisait aussi sur la piste. D’une erreur non forcée à un « gagnant » pour enregistrer un « point de rupture ». D’une double faute à un « as » pour suivre son rival.

Muguruza, ne voulant pas se relâcher, a sué un peu plus pour porter le score à 3-0 au deuxième set, mais ses mains droites ont pénalisé le manque de continuité de Badosa, qui a fait preuve de résistance et de fierté, mettant le 4-2 dans le feu de l’action. un 0-40 contre. Cet arreón final était inutile. L’hispano-vénézuélien était intraitable et a fini par remporter le match et le ticket tant attendu pour la finale.