Finalisation des détails d’organisation de la finale de la Coupe

09/04/2021 à 16:09 CEST

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas a accueilli ce vendredi 9 avril la réunion du président de la RFEF, Luis Rubiales, avec les dirigeants de l’Athletic Club, Aitor elizegi, et le FC Barcelone, Joan Laporta, afin de finaliser les aspects organisationnels de la grande finale du Championnat d’Espagne-SM el Rey Cup.

La reunión se ha celebrado ocho días antes de la disputa del encuentro por el título entre ambos equipos en el estadio de La Cartuja de Sevilla, un partido que será el más seguido a nivel mundial en los casi 120 años de historia de la competición más antigua dans notre pays.

«Ce fut une rencontre très productive entre les délégations des deux équipes et l’équipe organisationnelle de RFEF», déclare le directeur des compétitions. Alfredo Olivares– après une route très difficile dans une année très compliquée avec une pandémie, avec des phénomènes météorologiques défavorables et dans laquelle les 116 matches prévus ont finalement été disputés, cette grande finale étant de 117 “.

Pour le directeur des compétitions de la RFEF, la rencontre du 17 avril entre l’Athletic Club et le FC Barcelone “représente une touche finale fantastique entre les deux équipes avec le plus grand nombre de winchs et la plus grande visibilité internationale avec plus de 150 pays après la rencontre, ce qui définit un jalon qui renforce la volonté de la RFEF d’améliorer les formats de ses compétitions, de les rendre plus attractives et d’élargir les équipes qui y participent ».

A partir de l’automne de l’année dernière, cette édition de la Copa de HM el Rey a notamment augmenté le nombre de ses participants en incluant vingt places pour des équipes de catégories territoriales – dont dix jouent contre des équipes First après avoir dépassé la précédente éliminatoire – et réservent quatre autres passes aux clubs de la Coupe de la Fédération royale espagnole de football, ce qui fait de la Copa de SM el Rey la compétition de qualification la plus plurielle en termes de participation parmi les personnes disputées dans les pays les plus pointeurs du point de vue du football.

Un fait qui, de l’avis de Alfredo Olivares, “met la Copa del Rey à la place qu’elle mérite avant cette finale, la deuxième en quatorze jours, qui sera sûrement un succès en termes d’organisation et aussi d’un point de vue footballistique”, a-t-il conclu.