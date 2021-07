Finaliste des Milwaukee Bucks NBA 2021 grâce à Khris Middleton

Souffrir de déceptions continues et investir pratiquement sans limite pour les surmonter a reçu le prix qu’il mérite. dollars de Milwaukee Il a réussi à franchir le saut qualitatif qu’il attendait depuis longtemps et, dans une sorte de rédemption, il le fait sans sa grande star sur le terrain. Blessure à Giannis Antetokounmpo Il a été un moteur de force géant pour le reste de ses coéquipiers, désireux de montrer que cette équipe est bien plus que la grecque et qu’elle est capable de remporter le championnat. Khris Middleton redevenu le chef d’une équipe qui a abusé de certains Atlanta Hawks épuisé physiquement et mentalement dans ce dernier tronçon de la série. Le résultat du sixième match a été 107 – 118.

Absolument rien n’a fonctionné dans la franchise Georgia. Le bonhomme est arrivé très touché physiquement Amenez des jeunes et il n’a pas pu être la boussole d’une équipe qui a tout tenté. Manquant d’arguments offensifs solides, ils ont tiré leur cœur pour rester dans le combat pendant la première mi-temps, mais le troisième quart a vu l’émergence offensive d’un Bucks extrêmement inspiré. Jrue Holiday continue de démontrer sa puissance et d’être un élément clé de cet équipement, tandis que Bobby Portis a remplacé Anteto avec honneur, attaquant la jante sans chichi et étant important en défense. Un partiel de 29-44 en leur faveur a laissé le match pratiquement terminé et les Hawks ont rattrapé quelque chose à la fin, mais ils l’avaient déjà impossible.

Middleton a marqué 32 points et distribué 7 passes décisives

Une grève tournante dollars de Milwaukee qui atteignent le Finales NBA 2021 plein de confiance et espérant que Giannis Antetokounmpo pourra récupérer à temps pour concourir. Sinon, ils ont montré leur maturité en équipe et comment les automatismes ont fonctionné pendant des années au sein d’un groupe avec une philosophie de jeu claire et magistralement développée par le travail de Mike Budenholzer. De fortes émotions arrivent contre les Phoenix Suns, dans une série dans laquelle ils auront besoin de tout leur succès du triple et dans laquelle Holiday et Teague joueront un rôle décisif en essayant d’arrêter Chris Paul.