Finance décentralisée pour tous : un atelier gratuit de l’ONG Bitcoin Argentina

in

A travers un atelier organisé par l’ONG Bitcoin Argentina, des représentants de RSK Smart donnaient un atelier dédié à la finance décentralisée. Au cours de la présentation, ils ont fait un tour avec les portefeuilles DeFi.

Ils ont souligné que RSK est le contrat intelligent le plus sécurisé de la blockchain car il est protégé par le réseau Bitcoin. En outre, ils ont mentionné que RSK apporte une logique métier à Bitcoin, permettant l’échange de tout type de valeur au sein du réseau Bitcoin.

En ce sens, ils essaient de faire en sorte que la majorité des innovateurs, entrepreneurs et Fintech qui sont dans ce monde puissent apporter leurs projets et s’appuyer sur le réseau RSK. Ils ont assuré que, ces derniers temps, leur écosystème s’est agrandi.

Maintenant, pour avoir un peu plus de contexte sur les portefeuilles décentralisés, Simón Lapscher, le co-fondateur de liquality, le portefeuille numérique pour les crypto-monnaies axé sur Bitcoin, Ethereum et RSK était présent.

Liquailty, une option de portefeuille pour la finance décentralisée

Lapscher a commencé sa présentation en déclarant que le système monétaire mondial est endommagé pour diverses raisons. Certains de ceux qu’il a mentionnés étaient l’impression de monnaie débridée, l’hyperinflation, les taux d’intérêt négatifs, l’autoritarisme en hausse, le manque d’accès à la banque, entre autres.

En ce sens, pour le co-fondateur de liquality, Bitcoin est né comme une nouvelle forme de monnaie numérique. Parce qu’il est souverain, c’est-à-dire que personne ne peut le contrôler. Il est rare, il n’y a aucun moyen d’imprimer une somme d’argent incontrôlée et il est ouvert à tout. De plus, il a souligné que cela élimine le besoin de faire confiance à qui que ce soit.

Types de portefeuilles décentralisés : garde propre vs garde par un tiers

Dans le cadre de sa présentation, il a parlé un peu des portefeuilles et des différences qui existent.

Lapscher a souligné l’importance de connaître ces différences. Il a déclaré que les portefeuilles décentralisés auto-gardiens signifient que l’utilisateur contrôle totalement ses crypto-monnaies et que personne d’autre que l’utilisateur n’y a accès. “Seulement vous, vous avez ces 12 mots que le portefeuille conçoit pour vous en donner le contrôle total.” Précis. Alors qu’il a précisé qu’il y avait aussi la garde de quelqu’un d’autre. C’est-à-dire que vous faites confiance à quelqu’un d’autre pour « protéger vos actifs ». Comme par exemple chez Binance qui s’apparente à une banque, puisque vous leur faites confiance.

Maintenant, il recommande d’avoir le contrôle total de vos actifs, c’est-à-dire votre propre garde. Ne dépendez pas des institutions.

Lapscher a souligné qu’il existe également les portefeuilles Hot vs Cold. Les Hot sont connectés à Internet, tandis que les Cold sont séparés d’Internet, ce qui leur permet d’être déconnectés, ce qui offre une plus grande sécurité aux crypto-monnaies. Il a dit qu’il existe des portefeuilles à bloc unique, par exemple Ethereum, les portefeuilles Bitcoin, les portefeuilles NFT, etc. Il a également profité de l’occasion pour montrer comment fonctionne l’égalité en faisant une démo.

Finance décentralisée : différences entre les types de portefeuilles.

MétaMasque

De même, il a souligné MetaMask. Le portefeuille DeFi et Ethereum le plus célèbre au monde. Il est 100% compatible avec tous les protocoles DeFi et est très simple d’utilisation, grâce à sa version Web3 compatible avec Chrome. Ses principales caractéristiques incluent la possibilité de connecter votre adresse à des domaines de plus de 400 000 utilisateurs.

Beexo

Un autre orateur qui faisait partie de cet atelier était Ezequiel Cuesta de Beexo, qui a déclaré que tous les portefeuilles sont décentralisés et interopérables, grâce à toutes les avancées de la technologie blockchain.

Il en a profité pour approfondir un peu ses connaissances sur ce portefeuille. Ce qui, comme il l’a expliqué, permet des transactions en lisant simplement un code QR et en confirmant la transaction. Le cryptage de bout en bout de Beexo garantit que seuls vous et la personne avec qui vous communiquez pouvez lire ce qui est envoyé, et personne entre les deux, pas même Beexo.

Portefeuille de défi

Un autre des portefeuilles qui ont été remarqués lors de l’atelier était le Defiant Wallet. Il s’agit du premier portefeuille mobile non dépositaire et P2P, axé sur les pièces stables. Ici, vous pouvez échanger des crypto-monnaies de l’écosystème Bitcoin, RSK et Ethereum avec des personnes près de chez vous, en utilisant la géolocalisation.

De ce portefeuille, ils cherchent à défier les finances traditionnelles, qui excluent de nombreuses personnes. Qui sont exclus des possibilités d’épargne. Pour lequel ils ont créé ce portefeuille avec l’intention que les gens gèrent leurs finances librement.

Fiore, le représentant de Defiant, a déclaré qu’il s’agissait d’un portefeuille facile, simple et non dépositaire. C’est-à-dire que personne n’a accès à votre crypto, à l’exception de l’utilisateur. Dans celui-ci, l’utilisateur peut l’emporter partout, quand il le souhaite “Vous n’avez besoin que d’un téléphone portable et vous pouvez l’utiliser dans le monde entier.”

Il a commenté qu’ici, les gens peuvent avoir leur Dollar on Chain (DOC) et vos DAI, des crypto-monnaies à parité avec le dollar. Defiant vous permet de gérer vos finances de manière décentralisée, aucune institution n’est impliquée, pas même elle n’a accès à votre crypto.

Ici, vous pouvez échanger des crypto-monnaies de différents écosystèmes. Ils croient en l’interopérabilité et ajoutent des outils pour faire partie d’autres blockchains.

Choisissez ce qui vous convient le mieux !

L’écosystème de la crypto-monnaie est si riche et diversifié qu’il semble que les options soient infinies. Cependant, dans un espace très varié d’actifs numériques, il est parfois difficile de choisir, en particulier dans des produits relativement nouveaux sur le marché tels que la finance décentralisée.

Si vous êtes un adepte de la finance décentralisée, vous avez sûrement des doutes sur les meilleurs portefeuilles DeFi auxquels vous pouvez avoir accès. Il existe des centaines d’options attrayantes sur le marché, mais toutes n’ont pas une si bonne réponse de la part des utilisateurs. En ce sens, cet atelier cherchait justement à se connecter avec l’utilisateur et à faire de ce sujet un domaine d’opportunité d’apprentissage. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce webinaire, cliquez ici.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport