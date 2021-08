Finance du football 101: Comment le PSG a réussi la signature de Messi là où Barcelone a échoué

Bien que le club français n’ait pas eu à payer de frais de transfert pour le capitaine argentin, il paie au joueur une rançon royale en salaires. (Crédit photo : Facebook/Paris Saint-Germain)

Lorsqu’un Lionel Messi en larmes a annoncé qu’il quitterait Barcelone malgré son désir de prolonger son séjour après que la Liga a rejeté leur accord, les fans et les journalistes ont commencé une course effrénée pour déterminer comment les autorités de la ligue pourraient empêcher un joueur volontaire de prolonger son séjour au club où il est devenu une véritable légende du football.

“Tout était convenu et puis au dernier moment, à cause du problème avec la Liga, cela n’a pas pu être fait”, a déclaré Messi lors de la conférence de presse annonçant son départ. “J’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester, c’est ce que je voulais mais cela n’a pas pu être fait.”

L’Argentin a eu une longue saga de contrats l’année dernière lorsqu’il a annoncé son désir de quitter le club, seulement pour que le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, fasse échouer ses plans.

Cependant, plusieurs facteurs étaient en jeu la saison dernière lorsque Messi a exprimé son souhait de quitter son club d’enfance – dont beaucoup étaient liés à la façon dont le club était géré.

Une ruine financière

Association enregistrée, Barcelone est dirigée par un président élu par les membres du club, appelé socis. Bien que ce système ait ses points positifs, Barcelone a connu la fin du bâton ces dernières années. La présidence de Bartomeu a été particulièrement controversée car une mauvaise gestion présumée a amené le club au bord du gouffre. Le conseil d’administration de Bartomeu a dépensé trop d’argent pour des joueurs médiocres, a distribué de riches contrats à long terme et a amené le club au bord du gouffre.

En 2020, la masse salariale de Barcelone était la plus élevée au monde avec 443 millions d’euros, soit 42 millions d’euros de plus que Manchester City, deuxième, a rapporté .. Le club a justifié cette masse salariale gonflée en pointant son flux de revenus – également le plus élevé du football mondial – à 715 millions d’euros en 2019-2020. Alors que la plupart de ces revenus étaient constitués de parrainages, de droits de télévision, de prix en argent, de ventes de chemises et de marchandises, une grande partie provenait des recettes des guichets. Le football se jouant dans des stades vides pendant plus d’un an après l’épidémie de Covid-19, Barcelone a perdu la totalité de ces revenus.

Barcelone a enregistré des pertes de 203 millions d’euros en 2020, principalement en raison de l’absence de revenus les jours de match suite à l’arrêt provoqué par Covid et au manque de visites des stades. Ce chiffre est plus que certain d’avoir monté en flèche après une année complète de football à huis clos. ESPN a rapporté que les finances du club étaient si désastreuses que le nouveau président Joan Laporta a dû obtenir un prêt de 100 millions d’euros – sur une ligne de crédit totale de 500 millions d’euros – auprès d’une banque d’investissement américaine pour payer les salaires des joueurs. En janvier, la dette totale de Barcelone s’élevait à 1,173 milliard d’euros.

L’Athletic a souligné qu’en conséquence, le budget salarial de Barcelone pour 2021-22 n’était que de 160 millions d’euros – une baisse par rapport aux 671 millions d’euros en 2019-2020 et 347 millions d’euros en 2020-21.

Les règles de la Liga

La Liga, qui gère les deux premiers niveaux de la ligue espagnole de football et fait partie de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), impose un plafond budgétaire aux 42 clubs sous sa responsabilité. Le budget de chaque club est déterminé en fonction de ses revenus, profits/pertes, frais généraux, investissements et enfin remboursement de la dette. Le plafond a été mis en place pour assurer la pérennité des clubs.

L’Athletic a cité Javier Tebas, le chef de la Liga, déclarant: “Quand un club dépasse son plafond salarial, il ne peut inclure que des joueurs qui représentent 25% des économies.”

« Si Barcelone vend un joueur pour 100 millions d’euros, il ne peut dépenser que 25 millions d’euros. S’ils veulent faire venir un joueur qui leur coûte 25 millions d’euros par saison de salaire, ils doivent gagner 100 millions d’euros, soit par transfert, soit par réduction de salaire.

Cela signifiait que Barcelone ne pouvait enregistrer aucune de ses nouvelles recrues – Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia – pour la nouvelle saison. Messi, dont le contrat a expiré à la fin de la saison dernière, n’a pas non plus pu être enregistré car son salaire, malgré une réduction de près de 50%, aurait vu Barcelone dépasser son plafond de 160 millions d’euros.

Comment le PSG a réussi

Presque immédiatement après que Messi a annoncé son départ de Barcelone, les spéculations sur les réseaux sociaux ont commencé sur sa prochaine destination. Très peu de clubs pouvaient se le permettre, mais il était toujours susceptible de choisir entre deux – Manchester City, entraîné par le mentor Pep Guardiola, et les sacs d’argent français Paris Saint-Germain, financés par une filiale du fonds souverain du Qatar. En 2017, la puissance française a signé Neymar, le coéquipier de Messi à l’époque à Barcelone, pour un montant énorme de 222 millions d’euros. L’année suivante, il a dépensé des frais d’environ 180 millions d’euros pour signer Kylian Mbappe.

Ces joueurs ont de riches contrats à Paris et, dans un effort pour équilibrer leurs comptes, le club n’a signé qu’un seul joueur contre rémunération (Achraf Hakimi de l’Inter Milan) cette année, choisissant de faire appel aux agents libres Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, et Gianluigi Donnarumma.

Lorsque les discussions sur la signature de Messi pour le PSG ont émergé, des questions ont été soulevées sur la façon dont ils pourraient se le permettre. Bien que le club français n’ait pas eu à payer de frais de transfert pour le capitaine argentin, il paie au joueur une rançon royale en salaires. Goal a annoncé que Messi avait signé un contrat de deux ans avec le club, avec une option pour un troisième, d’une valeur de 35 millions d’euros par saison.

Le Covid-19 une bénédiction pour le PSG

Alors que Covid-19 a fait échouer les plans de Barcelone pour conserver leur star talismanique, cela s’est avéré être une bénédiction pour le PSG. L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a annoncé en juin 2020 que les comptes de l’année seraient reportés à 2021 – un geste ponctuel – et que les ajustements de Covid-19 seraient autorisés.

Cela a permis aux grands clubs de dissimuler leurs pertes pour tenter de se conformer aux règles du fair-play financier.

La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) – le chien de garde du football français notoirement strict qui surveille les comptes des clubs en France – a également reporté sa «règle des 70%» (similaire à celle de l’Espagne) à la saison 2023-24 en raison de Covid -19.

Selon L’Équipe, l’annulation anticipée de la saison 2019-2020 signifiait que la masse salariale du PSG aurait représenté environ 100 % de ses revenus totaux. L’accord de deux saisons de Messi expire avant l’entrée en vigueur de la mise en œuvre de la «règle des 70 %» de la DNCG, donnant au PSG la latitude nécessaire pour conclure sa signature. Le club s’attend également à ce que l’arrivée de Messi ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles sources de revenus qui pourraient amortir la forte augmentation des salaires.

S’exprimant lors du dévoilement de Messi, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a fait écho au sentiment et a suggéré que le club pourrait publier des chiffres plus précis derrière l’accord, ajoutant que “les chiffres que nous avons” choqueraient les gens.

Le PSG aurait encore besoin de se décharger de certains joueurs pour réduire sa masse salariale et aurait transféré au moins 10 joueurs de la première équipe. Mais pour l’heure, le club parisien s’enorgueillit de réussir le coup de transfert le plus sensationnel du siècle.

