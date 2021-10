Finance : faire carrière en bourse

Le pays ne dispose pas d’instituts d’enseignement pour former de jeunes professionnels à la construction d’une carrière en bourse.

Par Anish Singh Thakur

Au cours des dernières années, l’Inde a connu une augmentation de la participation des particuliers au marché boursier. L’exercice jusqu’en mars 2021 a enregistré 14 millions de nouveaux comptes électroniques pour la première fois et les acteurs du marché s’attendent à ce que les chiffres augmentent, grâce à la pénétration croissante des smartphones et à un Internet abordable. Cependant, l’Inde reste un marché sous-pénétré avec moins de 5% de la population ayant accès aux actions. L’Inde mettra de nombreuses années pour atteindre les niveaux de la Chine et des États-Unis, où la pénétration est respectivement de plus de 11% et 32%.

Le pays ne dispose pas d’instituts d’enseignement pour former de jeunes professionnels à la construction d’une carrière en bourse. Compte tenu des risques du marché, une carrière en bourse est rarement encouragée. Mais les opportunités sur le marché boursier ne se limitent pas à être un investisseur ou un trader – au lieu de cela, on peut être un conseiller en actions d’entrée de gamme, un gestionnaire de relations, un courtier en valeurs mobilières, un analyste de recherche, un trader basé sur des algorithmes ou démarrer une entreprise entrepreneuriale. Tout ce dont on a besoin, c’est d’une bonne attitude et d’une bonne formation en finance.

Analyse technique : Un investisseur ou un trader qui réussit est celui qui sait comment effectuer une analyse technique des graphiques boursiers. Cela implique que le trader peut prédire les mouvements de prix futurs sur la base des mouvements passés dans les graphiques boursiers. L’analyse technique permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées sur l’achat, la vente ou la détention d’actions. Un cours d’analyse technique vous permet d’étudier les modèles de mise en œuvre future, de travailler avec les tendances, de comprendre quand entrer ou sortir du marché et comment éviter les risques.

Mentor : Comme dans toute autre profession, ici aussi on peut finir par faire des erreurs, et c’est donc une bonne idée d’avoir un mentor. Les villes ont souvent des groupes d’investissement locaux où vous pouvez trouver des personnes qui sont dans le commerce des actions depuis longtemps. Leur connaissance approfondie du marché peut aider les nouveaux investisseurs. Dans les petites villes, s’il n’y a pas de groupes, vous pouvez rejoindre des communautés en ligne. Étant donné que le mentorat commercial est comme toute autre relation, il faudra du temps pour se solidifier. Vous devrez être patient et communiquer efficacement. Écoutez ce qu’ils disent et effacez vos doutes en posant des questions. Si vous ne trouvez pas quelqu’un de manière organique, il existe toujours des services payants en ligne.

Âge : On peut commencer à faire carrière dans le commerce boursier dès l’âge de 21 ans. Avec une expérience et des diplômes pertinents, vos perspectives d’avenir s’améliorent. La chose à propos du marché boursier est que vous devez utiliser votre cerveau activement, lire les informations disponibles et prendre des décisions difficiles sans laisser vos préjugés émotionnels vous gêner. Compte tenu de la croissance de la participation au marché boursier indien, c’est le bon moment pour commencer à chercher des opportunités de carrière dans le domaine.

L’auteur est PDG, Booming Bulls Academy

