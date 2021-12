Financement climatique : Amazon fait plus d’investissements ; Les efforts menés par Alaska Airlines et Bill Gates pour soutenir le démarrage de l’aviation

Amazon Spheres, mai 2019. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les investissements continuent d’affluer pour les entreprises de technologie climatique, et les entreprises de technologie du nord-ouest du Pacifique écrivent de nombreux chèques. Voici les dernières nouvelles du financement.

Investissements du Climate Pledge Fund d’Amazon

Nouveaux investissements : Amazon a investi dans deux autres entreprises qui s’efforcent de réduire les émissions de carbone : Hippo Harvest de Californie et Amogy de New York. L’argent provient du Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars de la société basée à Seattle. Amazon n’a pas précisé combien chaque startup recevrait.

Les destinataires : Hippo Harvest teste un système de serre qui utilise une boucle fermée et un engrais et une irrigation directs aux racines, réduisant ainsi l’utilisation d’eau et les émissions de carbone. La société agtech intègre la robotique et l’apprentissage automatique dans son approche.

Amogy développe une technologie pour transformer l’ammoniac en énergie qui pourrait un jour être utilisée pour le transport de poids lourds, y compris le transport de marchandises.

Le pourquoi : Amazon s’est engagé à être neutre en carbone net d’ici 2040 et encourage les autres à signer son engagement climatique et à s’efforcer de faire de même. Mais cela va être difficile d’y arriver, et l’année dernière, les émissions de carbone d’Amazon ont augmenté de 19%. L’entreprise investit dans des startups de technologies climatiques qui développent des technologies qui pourraient l’aider à atteindre ses objectifs.

Le comment : L’investissement dans Hippo Harvest peut contribuer à la réduction des émissions liées à l’épicerie provenant des magasins Amazon Fresh et Whole Foods Market.

En tant que grand détaillant via Amazon.com, l’entreprise doit trouver des moyens plus écologiques d’expédier des biens de consommation. Les cargos brûlent traditionnellement certains des combustibles fossiles les plus sales disponibles, il y a donc un grand intérêt pour les innovations plus propres dans l’espace.

Le géant de la technologie soutient également plusieurs initiatives visant à décarboniser le transport maritime, notamment Cargo Owners for Zero Emission Vessels, un effort visant à soutenir les carburants marins à zéro carbone d’ici 2040, et First Movers Coalition, qui s’attaque au transport maritime, au camionnage et à l’aviation, ce qui nous conduit à notre prochain article…

Une conception d’artiste montre un avion de ligne commercial avec un groupe motopropulseur hydrogène-électrique. (ZeroAvia via PR Newswire) ZeroAvia obtient le support NW

Nouveau financement : La compagnie aérienne ZeroAvia a annoncé cette semaine un nouveau financement de 35 millions de dollars. La startup basée en Californie et au Royaume-Uni bénéficie du soutien du nord-ouest du Pacifique. Les investisseurs incluent Alaska Air Group d’Alaska Airlines en tant que nouveau bailleur de fonds, ainsi que le Climate Pledge Fund d’Amazon et Breakthrough Energy Ventures, soutenu par Bill Gates, qui ont tous deux participé aux précédents cycles de capital-risque.

Les autres investisseurs sont United Airlines, AP Ventures, Horizons Ventures, Summa Equity et Shell Ventures. L’entreprise a levé 115 millions de dollars.

La technologie: ZeroAvia développe une technologie hydrogène-électrique et prévoit de commercialiser ses avions d’ici 2024. Il développe des avions d’une portée de 500 milles avec une capacité de 10 à 20 sièges qui pourraient être utilisés pour les passagers, la livraison de colis, l’agriculture et d’autres transports.

Prochaines étapes: « Alors que nous nous préparons aux essais au sol et en vol de notre premier produit à vocation commerciale dans les semaines à venir, ce soutien de nos investisseurs nous permettra d’accélérer la livraison de notre moteur pour les avions plus gros », a déclaré le PDG de ZeroAvia, Val Miftakhov, dans un communiqué.

Le nouveau financement aidera à financer le développement d’avions de 40 à 80 sièges. ZeroAvia vise à faire voler des turbopropulseurs d’ici 2026 et des jets régionaux d’ici 2028.

La prise : L’aviation est l’un des secteurs les plus difficiles à décarboniser et une variété de startups et d’entreprises travaillent sur des avions alimentés par des batteries, des carburants propres ou une combinaison des deux.

En septembre, MagniX, basé à Everett, dans l’État de Washington, a décroché 74,3 millions de dollars de la NASA au cours des cinq prochaines années pour démontrer les technologies de propulsion électrique pour les avions.

En avril, Microsoft, Boeing, Salesforce et d’autres sont devenus des membres fondateurs de la Sustainable Aviation Buyers Alliance, un effort visant à soutenir le développement de carburants verts.

Plus d’actualités sur le financement

– Damon Motors, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, a levé un tour de série B de 30 millions de dollars, qui était dirigée par House of Lithium.

La startup construit des motos tout électriques qui seront disponibles à partir de l’année prochaine. La société a été lancée en 2017 et a levé un total de 58,6 millions de dollars, selon PitchBook.

– Le consortium Battery500 recevra 75 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour étendre ses travaux de construction de meilleures batteries pour les véhicules électriques. Le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) dirige le projet, qui comprend l’Université de Washington et sept autres universités et laboratoires nationaux.

Le financement provient du Vehicle Technologies Office du département américain de l’Énergie.