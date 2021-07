Financement de la croissance de l’Inde : ce qui devrait être dans l’esprit des décideurs politiques

Mais il faudra probablement beaucoup plus pour fournir la graisse financière nécessaire aux rouages ​​de l’économie indienne.

L’économie indienne a du mal à sortir du choc de la pandémie, avec l’ombre d’une éventuelle troisième vague d’infections qui se profile. En plus de répondre à cette menace en intensifiant les efforts de vaccination, que devraient-ils avoir d’autre à l’esprit des décideurs politiques ? Peut-être que le secteur financier devrait être une préoccupation majeure pour essayer de remettre l’Inde sur la voie d’une croissance rapide. Au début des années 2000, l’Inde a connu sa période la plus encourageante de forte croissance soutenue. Cela a été soutenu par une augmentation des taux d’épargne et d’investissement. Malheureusement, le fonctionnement du secteur financier ne garantit pas que l’investissement soit toujours productif. L’argent a été gaspillé et volé. Les problèmes de créances douteuses se sont multipliés, s’étendant des banques aux sociétés financières non bancaires. Avec le ralentissement de la croissance, les emprunteurs ont subi des pressions. Une nouvelle loi sur les faillites n’a pas été mise en œuvre aussi facilement qu’elle aurait pu l’être. La démonétisation et un déploiement difficile de la nouvelle taxe sur les biens et services ont encore fait dérailler les lubrifiants financiers de l’économie. La pandémie a été la goutte d’eau dans ce cortège de mésaventures financières.

Harsh Vardhan, dans un article pour Ideas for India, estime que le crédit supplémentaire aux entreprises est passé de 13% du PIB en 2011 à 3% en 2020. L’effondrement du crédit est dû à une boucle de rétroaction négative, impliquant l’offre et la demande. Alors que l’économie se remet des effets de la pandémie, s’assurer que le crédit aux entreprises se rétablit sera essentiel pour la croissance future. La demande du secteur privé pourrait s’accompagner d’une reprise des dépenses de consommation, mais elle sera aidée par une solide relance budgétaire, notamment tout ce qui peut être fait rapidement pour restaurer les efforts de modernisation des infrastructures et éliminer les goulets d’étranglement de l’offre. Du côté de l’offre, Harsh Vardhan note l’importance d’améliorer les systèmes de gouvernance et de gestion des risques des banques indiennes, ainsi que de fournir des capitaux pour permettre au marché des obligations d’entreprises d’étendre sa portée au-delà des entreprises les mieux notées.

Mais il faudra probablement beaucoup plus pour fournir la graisse financière nécessaire aux rouages ​​de l’économie indienne. Un effort concerté pour créer et développer de nouvelles plateformes de financement des entreprises devrait être une priorité absolue pour les décideurs. À cet égard, la RBI a été relativement timide dans les actions réglementaires visant à permettre des solutions basées sur la technologie pour une meilleure intermédiation financière. On pourrait soutenir que les problèmes de la dernière décennie illustrent les risques de permissivité dans le secteur financier. Mais cela ne semble pas être une lecture précise de la situation. Les problèmes qui se sont posés avec les banques du secteur public et avec les sociétés de financement non bancaires n’étaient pas le résultat d’un manque de réglementation, mais d’un manque de transparence et d’une application efficace de la réglementation.

On peut faire valoir que des plates-formes technologiques compétitives pour l’intermédiation financière, combinées à des règles strictes de transparence (plus facilement réalisables avec la technologie numérique qu’avec des milliers d’agences bancaires, ou des centaines d’entités non bancaires imbriquées) sont ce qui permettra l’intermédiation financière en Inde pour finalement devenir un moteur de croissance plutôt qu’un frein à la croissance. Les plateformes de finance numérique peuvent être surveillées de manière intensive par les régulateurs ainsi que par les utilisateurs, à condition que les règles de divulgation soient bien conçues. Un écosystème numérique efficace pour l’intermédiation financière peut également stimuler le développement de systèmes de notation de crédit pour les entreprises et les particuliers. Plus important encore, l’incitation à pouvoir accéder à des ressources financières pour les opérations quotidiennes ainsi que pour la croissance peut inciter les petites entreprises à améliorer leur tenue de registres financiers, afin qu’elles puissent participer aux plateformes de financement numériques. L’analogie avec ce qu’une entreprise choisit de faire pour être cotée en bourse est évidente.

La politique gouvernementale a eu tendance à concentrer la numérisation financière sur les ménages, en particulier les plus pauvres, afin qu’ils puissent accéder à des méthodes d’épargne et de paiement moins coûteuses et leur permettre de mieux gérer leurs finances. C’est certainement souhaitable et un élément important du développement économique. Mais la croissance de l’Inde décollera lorsque les entreprises de toutes tailles pourront mieux accéder à des ressources financières pour leurs opérations et investissements quotidiens qui aideront leurs trajectoires de croissance individuelles. L’effondrement du crédit en Inde depuis une décennie est un symptôme de problèmes structurels profonds avec ses institutions d’intermédiation financière. L’urgence de se remettre de la crise économique induite par la pandémie devrait stimuler l’innovation réglementaire et politique qui rattrape l’innovation technologique qui s’est déjà produite.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.