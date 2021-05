Financement de la reprise: le gouvernement doit réformer d’urgence les subventions pour créer un espace budgétaire

Une action dans ce sens peut avoir contribué à donner de la force et de la confiance pour surmonter les déficits de recettes, à dépasser les limites de dépenses sans susciter des inquiétudes sur la viabilité de la dette. Maintenant, il regarde un dénominateur rétréci (croissance du PIB nominal) dans l’affaire.

Les prévisions de croissance de l’Inde sont désormais inférieures de 1 à 2 points de pourcentage en raison de la deuxième vague de coronavirus. Mais il y a de nombreux indices que le coût économique pourrait être plus élevé, la demande de consommation pourrait rester modérée plus longtemps que prévu actuellement. La pénurie de vaccins signifie que la réouverture après le verrouillage plantera les graines d’une autre série d’infections; Des perspectives mitigées et incertaines de vaccination rapide de masse suggèrent que Covid-19 restera en place sans aucune certitude quant à la manière dont il se déroulera. L’incertitude économique est donc devenue très élevée. En raison de l’incidence plus sévère de la pandémie cette année et de l’absence de clarté de sortie de ses misères de sitôt, le soutien du revenu est désormais impératif. Le gouvernement ne peut plus rester à l’écart. Avec sa situation financière déplorable, il doit maintenant penser structurellement et commencer à créer un espace pour l’aide au revenu, dont l’ampleur et la durée sont aussi incertaines que la pandémie. Il doit se préparer à l’action budgétaire par des réformes structurelles des dépenses de recettes. Ils ne peuvent plus être retardés.

Il y a des raisons suffisantes de soupçonner un choc sérieux sur la consommation qui pourrait persister pendant de nombreux trimestres et ne pas rebondir avec force comme l’an dernier. Les distinctions qualitatives et quantitatives comprennent la létalité et la propagation du virus, de graves cicatrices humaines et économiques, la persistance de la peur en conséquence et de la troisième vague anticipée avec un grossissement en raison de l’absence de vaccination garantie, de la solidité financière drainée des dépenses de santé et des pertes de revenus au deuxième tour. en moins d’un an pour beaucoup, endettement accru, incidence plus élevée sur les groupes à faible revenu, absence de soutien de la demande, entre autres. Assez pour déprimer les sentiments des consommateurs, réduire et / ou retenir les dépenses discrétionnaires et épargner davantage pour se prémunir contre de futurs chocs de santé.

Deuxièmement, le stress du côté de l’offre semble également s’accumuler. Les MPME sont affectées par les fermetures qui nuisent aux ventes et aux achats de matières premières, en raison des liens de la chaîne d’approvisionnement et de l’incapacité de résister à des pressions prolongées. Les grandes entreprises sont touchées par des pénuries de main-d’œuvre dues à la migration, aux infections ou à la peur en plus de l’interdiction de l’utilisation de l’oxygène, de la baisse des ventes et des incertitudes de la demande future. La faible demande de crédit et de restructuration des prêts en est la contrepartie financière. Les bénéfices retentissants des entreprises du trimestre de mars suggèrent que la reprise en forme de K se prononce, ce qui aggrave les inégalités. Troisièmement, il est évident qu’il n’y a pas de coin dans l’infection et la mobilité; il était trompeur d’avoir cru que l’Inde avait réussi à briser le lien infection-mobilité comme certains l’ont fait l’année dernière. Il est plus réaliste de s’attendre à ce que la réouverture s’accompagne de davantage d’infections dans les mois à venir.

Une pandémie étendue dont la durée et la propagation sont inconnues signifie une aggravation de la situation des revenus d’emploi pour les segments de population vulnérables. RBI ne peut pas à elle seule diriger avec ses mesures monétaires; dans tous les cas, cela n’a pas aidé depuis la période pré-pandémique ou FY20. Les banques publiques ne peuvent pas non plus être un bras budgétaire plus qu’elles ne le sont déjà sans mettre en danger la stabilité financière car la pandémie a augmenté ce risque. La politique budgétaire ne peut donc plus être absente. Les conditions économiques des ménages vulnérables sont telles que le soutien du revenu est absolument essentiel. Des incertitudes accrues rendent également difficile l’évaluation de l’étendue et de la durée d’une telle assistance. Mais il faut commencer.

La dette des administrations publiques représentant 90% du PIB, la viabilité de la dette et la stabilité macroéconomique constituent une restriction et des préoccupations contraignantes. Le gouvernement a également négligé de partager ses points de vue ni de réviser les règles budgétaires (la loi FRBM) ou de présenter un plan d’ajustement budgétaire détaillé à moyen terme depuis la présentation du budget. Une action dans ce sens peut avoir contribué à donner de la force et de la confiance pour surmonter les déficits de recettes, à dépasser les limites de dépenses sans susciter des inquiétudes sur la viabilité de la dette. Maintenant, il regarde un dénominateur rétréci (croissance du PIB nominal) dans l’affaire.

Pour éviter de tels risques, la plupart ont préconisé que les dépenses budgétisées soient réorientées pour répondre aux besoins d’urgence en matière de santé et de revenus. Mais il est peu probable que cela suffise; le fait que le gouvernement ne soit même pas disposé à engager le maigre montant requis pour l’achat de vaccins en est la preuve. Jusqu’où ça peut aller? Il est temps pour le gouvernement de penser structurellement et de commencer à préparer l’espace budgétaire pour cette urgence d’une ampleur et d’une longévité inconnues. Tout comme il a répondu à Covid-19 par des réformes structurelles l’année dernière, il doit maintenant suivre avec un approfondissement des réformes des recettes-dépenses. Les réformes de la commercialisation agricole et des structures institutionnelles, la transparence comptable en portant au bilan des arriérés de subventions (alimentaires, engrais), l’augmentation des prix du GPL, ont tous été des efforts louables dans ce sens. Mais plus récemment, il y a eu régression avec l’augmentation des subventions aux engrais au lieu de réviser les prix d’émission.

Cela fait dérailler l’élan de la réforme et diminue la crédibilité des efforts et de l’engagement à améliorer les finances. Compte tenu de sa situation d’endettement précaire mais de son besoin pressant de soutien du revenu, le gouvernement doit maintenant préparer une feuille de route pour rétablir l’ordre grâce à un plan de rachat crédible. Celle-ci doit viser à réduire les subventions à moyen terme, à partir de maintenant de façon modeste, afin d’afficher un engagement et de restaurer la crédibilité. Par exemple, il peut choisir entre différentes voies de modération de la subvention alimentaire, c’est-à-dire rationaliser l’éligibilité et le nombre des bénéficiaires, réviser les prix d’émission ou un mélange. Il existe d’autres dépenses sociales et souvent populistes, tant au niveau de l’État qu’au niveau central, qui n’ont cessé d’augmenter depuis bien trop longtemps et sont devenues insoutenables. Les finances générales se sont érodées, les dépenses de production ont été perdues et il est honteux qu’il n’y ait aucune latitude pour soutenir sa population dans une dévastation de cette nature et de cette ampleur.

Il est clair que les changements fondamentaux ne peuvent plus être retardés. C’est le moment de faire des comptes, aussi difficile que cela puisse être.

L’auteur est un macroéconomiste basé à New Delhi

