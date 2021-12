Le Financial Express a récemment organisé un webinaire sur le financement de projets d’infrastructure : Parlons durabilité en association avec Refinitiv, fournisseur mondial de données et d’infrastructures sur les marchés financiers.

Dans une déclaration récente, la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a appelé à repenser les priorités de financement et de développement pour des infrastructures inclusives, durables et résilientes, en accordant la priorité aux soins de santé et à l’éducation, en garantissant la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales et en créant des infrastructures alignées sur les #ODD ou les objectifs de développement durable des Nations Unies. .

Parallèlement, au lendemain de la crise du COVID-19, « reconstruire en mieux » pour une reprise durable et résiliente devrait être le principe sous-jacent des investissements dans les infrastructures. La poursuite des modèles d’investissement de statu quo laisse les sociétés exposées à des urgences environnementales mondiales.

Le goulot d’étranglement des infrastructures de l’Inde est également responsable de l’amélioration (ou même du maintien) de sa compétitivité mondiale, telle que mesurée par l’étude du Forum économique mondial sur le rapport sur la compétitivité mondiale pour 2015-2016. L’Inde est classée n ° 55 sur environ 140 pays. Ses infrastructures électriques et de transport de qualité relativement médiocre contribuent à cette position plus faible par rapport à ses pairs asiatiques.

Le Financial Express a récemment organisé un webinaire sur le financement de projets d’infrastructure : Parlons durabilité en association avec Refinitiv, fournisseur mondial de données et d’infrastructures sur les marchés financiers. Shubham Gadiya, son spécialiste de la proposition de négociation de revenus fixes et de ventes aux entreprises, en Asie du Sud, a déclaré : « Nous avons récemment lancé une application appelée Infrastructure 360, qui garde à l’esprit l’espace de conseil en infrastructure. » L’application fournit des données et des informations pour un projet, afin de permettre d’analyser les tendances des investissements dans les infrastructures, de surveiller les progrès de plusieurs projets et de tirer parti des transactions pour la diligence raisonnable, la structuration et l’évaluation, entre autres.

??

??

Traditionnellement, les projets d’infrastructure ont été financés par la dette. Cependant, les nouveaux véhicules d’investissement comme les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) ont permis aux entreprises nationales de lever des capitaux à l’étranger plus récemment. Le véritable point chaud pour les SPAC a été l’espace environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Pendant ce temps, le National Infrastructure Pipeline (NIP) a identifié 7 000 projets qui nécessitent plus de 111 lakh crore d’investissement dans des secteurs clés comme l’électricité, les routes, les chemins de fer et les projets urbains au cours des cinq prochaines années, ce qui signifie que le secteur privé doit participer avec les gros sous.

Selon Mukesh Kumar, Sr. Director & Head – Project & Corporate Finance chez Amp Energy India, « Dans le segment des infrastructures, nous avons en fait vu beaucoup de produits prendre du retard ; il y avait des lacunes dans les ensembles de compétences, en ce qui concerne la façon de s’en tenir à notre plan universel, il y avait aussi des problèmes sur les marchés étrangers. Le financement ne peut être considéré isolément. Au cours des derniers un an et demi, nous avons vu des prêteurs ainsi que des fournisseurs, des fabricants et des parties prenantes proposer leurs propres moyens de relever ces défis. » Abhishek Goyal, Head & SVP : M&A et financement de projets chez Amplus Solar, a fait remarquer Abhishek Goyal, « Il y a toujours un côté positif et c’est que les projets d’infrastructure sont examinés à l’avant-plan. »

Sur une note positive, a commenté Arnab Basu, vice-président exécutif et chef de projet et financement structuré, syndications et DCM chez Aditya Birla Finance Ltd : « Si nous revenons au début de la décennie, il y avait beaucoup de défis avec le secteur, en termes de retards en termes de liaisons, d’approbations et de ressources. Heureusement, au fil des ans, les développeurs, les prêteurs et le gouvernement ont ensemble résolu bon nombre de ces problèmes. Donc, si vous regardez les projets que nous avons financés ces dernières années, il n’y a pratiquement pas eu de retards ; les choses ont été rationalisées et il y a eu une pléthore de fonds étrangers, de fonds de pension et de fonds souverains qui sont venus et ont repris ces projets, car pour eux, les rendements des annuités que l’Inde fournit ne sont disponibles dans aucune autre partie du monde. Il a ajouté : « Les choses se sont considérablement améliorées par rapport à notre point de départ. Gati Shakti et le Plan national d’infrastructure donneraient un nouvel élan à ce secteur.

Pour donner une idée de l’ampleur du déficit d’infrastructure, les panélistes ont mentionné que d’ici 2040, on s’attend à ce que l’infrastructure à elle seule ait besoin de plus de 15 000 milliards de dollars, avec de nombreux nouveaux investisseurs ainsi que des investisseurs à long terme entrant dans la sphère, que ce soit il s’agit de fonds de prévoyance, d’obligations souveraines ou de compagnies d’assurance. Parmi les autres éléments qui ont repris au cours des deux dernières années figurent les obligations vertes ou les prêts ERG.

Kumar a noté : « Chaque fois qu’un investisseur s’aventure sur un nouveau marché, ce qu’il recherche en réalité, c’est la viabilité commerciale de son entreprise, qui comprend la certitude réglementaire dans cette géographie, l’environnement de financement dans ce pays, les compétences nécessaires et à l’ère d’aujourd’hui, également la durabilité . » Il a expliqué : « Il y a eu beaucoup de développements positifs dans l’environnement de financement, qu’il s’agisse d’institutions financières nationales ou de prêteurs de la BCE, qui regorgent de liquidités et sont prêts à explorer de nouvelles transactions et une structuration des prix.

La technologie joue également un rôle clé pour rendre le financement des infrastructures transparent en termes de gestion des données et d’amélioration de l’accessibilité. A déclaré Abhishek Goyal, Head & SVP: M&A and Project Finance chez Amplus Solar, « Ces collections numériques finissent par améliorer la gouvernance. J’aimerais voir un jour où l’infrastructure deviendra un élément essentiel de l’allocation d’actifs pour un consommateur. Il devrait y avoir un jour où cinq ou dix pour cent des consommateurs et l’allocation directe iront aux obligations d’infrastructure. À mon avis, l’intersectionnalité des données et de la technologie, et bien sûr, l’accessibilité est un aspect intéressant pour comprendre les obligations d’infrastructure.

Concernant la réduction de l’écart actuel d’investissement dans les infrastructures, Gadiya a fait remarquer : « C’est relativement opaque ; nous voyons le marché s’étendre et de nombreux actifs d’infrastructure privés se constituer. Beaucoup de petites données d’infrastructure sont vraiment nécessaires. Du point de vue de la dette globale, ce que nous essayons vraiment de faire pour nos investisseurs, pour le gouvernement, c’est de rassembler tous ces actifs durables sur une seule plateforme pour comprendre comment ils sont financés.

Pour résumer, Goyal a déclaré : « Au cours des 10 dernières années, j’ai vu une énorme transformation dans l’espace renouvelable. En 2011, les tarifs étaient de Rs 15 et aujourd’hui, on parle de Rs 2 tarifs.

Historiquement, l’investissement dans les infrastructures a entraîné un montant important de pertes par le biais des NPA. Cela conduit à la question de savoir s’il existe un quelconque type de diligence raisonnable disponible pour la structuration des transactions afin de les rendre attrayantes pour les investisseurs. Kumar a commenté : « L’infrastructure est une entreprise à forte intensité de capital et il existe des tiers crédibles, qui mettent à disposition les rapports pour les aspects techniques, le financement et la structuration d’une manière rapide. Vous n’avez pas à attendre six mois pour qu’ils produisent ce rapport.

En fin de compte, la poursuite des objectifs de durabilité dans le domaine du financement des projets d’infrastructure implique un effort mondial et l’Inde est bien placée pour relever le défi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.