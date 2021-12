Financement du dernier kilomètre: les projets de logements bloqués reçoivent une poussée gouvernementale de Rs 23 000 crore

Le fonds SWAMIH a été annoncé le 6 novembre 2019 et a levé 10 530 crores de roupies auprès de 14 investisseurs, dont LIC, HDFC et SBI, lorsqu’il a déclaré sa première clôture en décembre. Le plan était d’avoir un fonds de Rs 25 000 crore, avec la contribution du gouvernement et d’autres investisseurs.

Un fonds d’investissement alternatif (AIF) parrainé par le gouvernement, mis en place pour étendre le financement du dernier kilomètre à l’achèvement de projets de logement bloqués, a sanctionné jusqu’à 22 972 crores de roupies pour 243 projets, a annoncé vendredi le ministère des Finances. Cela permettra l’achèvement de 1 41 045 maisons à travers le pays.

Le fonds, mis en place dans le cadre du guichet spécial pour le logement abordable et à revenu intermédiaire (SWAMIH), a accordé l’approbation finale à des investissements de 9 743 crores de Rs dans 99 projets, tandis qu’un accord préliminaire a été accordé à 144 projets impliquant des investissements de 13 229 crores de Rs.

Le fonds SWAMIH a déjà achevé plus de 1 500 logements au cours des six derniers mois, a indiqué le ministère. « Il est actuellement en passe de terminer au moins 10 000 logements chaque année au cours des 3 à 4 prochaines années », a déclaré le ministère dans un tweet.

En mai, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait pratiquement remis la possession à 640 personnes après l’achèvement de leur projet résidentiel bloqué – Rivali Park, situé dans la banlieue de Mumbai. C’était le premier projet de logement à avoir reçu le soutien du fonds SWAMIH.

Vendredi, le fonds a connu une autre réussite avec l’achèvement de la première phase du projet Oxirich Sunskriti II à Bhiwadi, au Rajasthan. Suresh Kozhikote, directeur général de SBICAP Ventures, à qui le gouvernement a confié la gestion de ce FIA, a remis les clés aux acquéreurs.

Le gouvernement avait promis un total de Rs 10 000 crore à cette fin, car il voulait lancer le cycle d’investissement dans des projets résidentiels et livrer des maisons aux personnes qui ont été humiliées par le double coup dur des maisons non livrées et le remboursement régulier des prêts immobiliers. Il était également censé stimuler la consommation privée une fois les maisons livrées.

Le ministère des Finances avait précédemment déclaré que les projets soutenus par le Fonds SWAMIH étaient répartis sur un large éventail de marchés, y compris les métros et également des sites de niveau 2 comme Karnal, Panipat, Lucknow, Surat, Dehradun, Kota, Nagpur, Jaipur, Nashik, Vizag et Chandigarh.

Selon une estimation de l’industrie fin 2019, jusqu’à 4,58 unités de logement lakh étaient confrontées à un retard de livraison dans 1 509 projets au point mort.

