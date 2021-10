Financement fédéral de la recherche et Chine : les démocrates s’opposent aux garanties

L’associé de fabrication Theodore Szmurlo regarde un échantillon de cellules dans la salle de culture cellulaire où ils travaillent au développement d’un vaccin contre le virus Zika chez Protein Sciences Inc. à Meriden, Connecticut, en 2016. (Mike Segar/.)

Leur financement proposé ne permettrait pas de protéger la recherche de l’espionnage chinois.

Le Comité d’étude républicain (RSC) – le plus grand groupe de conservateurs à la Chambre des représentants – a mené la charge du GOP contre le paquet de réconciliation budgétaire de 3,5 billions de dollars proposé par le président Biden, déployant ce mois-ci une note de service répertoriant plus de 40 des mesures de la mesure. défauts.

La plupart de ces plaintes reflètent l’approche standard du GOP sur les questions nationales, telles que la critique des mandats en matière de vaccins et le programme climatique du président. Un aspect qui n’a pas reçu beaucoup d’attention est l’inclusion dans le plan de réconciliation d’un financement de 11 milliards de dollars pour la National Science Foundation (NSF) – en complément d’un projet de loi de plusieurs milliards de dollars qui fait actuellement son chemin au Congrès avec un soutien bipartite – qui se concentre sur R&D pour augmenter notre capacité à concurrencer la Chine. La disposition qui a fourni un financement supplémentaire de la NSF s’appelait Endless Frontier Act, et elle a été combinée à un certain nombre d’autres mesures, atteignant un total de 282 milliards de dollars lorsque le Sénat l’a adoptée (alors connue sous le nom de US Innovation and Competition Act, ou USICA ) en juin.

Selon le président de la RSC, Jim Banks, le financement de la NSF, bien qu’annoncé comme nécessaire pour contrer la Chine, devrait inquiéter plutôt que rassurer les partisans d’une position plus dure des États-Unis envers Pékin. « La RSC a été la première à tirer la sonnette d’alarme au sujet de la loi sur les frontières sans fin des démocrates et des milliards qu’elle donnerait au PCC », a-t-il déclaré à National Review dans un communiqué. Les banques ont souligné l’échec de la disposition du projet de loi sur la réconciliation à inclure des garanties contre le vol de propriété intellectuelle pour les recherches produites via le nouveau financement de la NSF : « Je ne suis pas surpris que les démocrates aient tenté de se faufiler dans les pires parties de cette législation, en donnant 11 milliards de dollars pour réveiller les universités sans aucun garde-fou empêchant ce financement d’aller directement au PCC.

La version du projet de loi sur la réconciliation dans laquelle figurait ce financement a été présentée il y a quelques semaines, et les législateurs démocrates pouvaient encore apporter des modifications avant un éventuel vote au sol sur la réconciliation. Mais cette mesure de financement de la recherche, bien que beaucoup plus petite que d’autres parties de la proposition de réconciliation budgétaire de plusieurs billions de dollars, est toujours importante.

En effet, la mesure de financement de la recherche démontre que, lorsqu’il s’agit de la capacité de l’Amérique à rivaliser avec la Chine, les propositions démocrates manquent toujours la cible.

L’USICA financerait les efforts de R&D des États-Unis à hauteur de quelque 80 milliards de dollars. Cette loi a été adoptée par le Sénat plus tôt cette année, et un ensemble similaire est actuellement à l’étude par la Chambre. Le Congrès étant concentré sur les propositions de dépenses massives du président, il est toutefois probable que cette version plus petite de l’USICA, intégrée dans le paquet de réconciliation, remportera l’adoption en premier.

Mais les problèmes avec le financement de l’USICA pour la NSF sont les mêmes que ceux de la proposition de réconciliation, à savoir que le Congrès n’a pas pris de mesures pour protéger toute recherche de l’espionnage chinois.

S’adressant à NR en juillet, Derek Scissors, chercheur à l’American Enterprise Institute, a préconisé des garanties qui ont été incluses dans une alternative proposée par le RSC à l’USICA. « Ce sont les garde-fous absolument minimums : ne pas investir d’argent dans la recherche et n’avoir aucune pénalité pour les Chinois qui le volent – c’est là où nous en sommes maintenant. » Cette législation n’a aucune chance de passer sous la majorité démocrate de la Chambre, mais elle suggère la législation chinoise que les républicains adopteront probablement la prochaine fois qu’ils seront dans la majorité.

Au-delà des garanties de sécurité insuffisantes, il existe d’autres aspects inquiétants de la position démocrate sur le financement de la R&D pour contrer la Chine.

Un amendement ajouté à la législation en septembre stipulait qu’aucun financement ne pouvait être accordé à des entités énumérées en vertu de la loi ouïghoure sur la politique des droits de l’homme – bloquant essentiellement le financement potentiel de la NSF aux organisations impliquées dans les pratiques de travail forcé en Chine.

L’inclusion de cette disposition est prometteuse, mais il est regrettable que tous les démocrates sauf trois aient voté contre lors d’une audition le 9 septembre du comité de la Chambre sur la science, la technologie et le commerce – où l’interdiction du travail forcé a été ajoutée à une science -facture de financement qui s’est ajoutée par la suite à la mesure de rapprochement.

En fin de compte, l’amendement, dont le représentant Anthony Gonzales (R., Ohio) a rédigé, a été adopté par un seul vote. Un porte-parole du représentant Charlie Crist de Floride, l’un des démocrates qui ont voté pour l’amendement, a expliqué son raisonnement dans un message à NR : dollars devraient refléter non seulement les intérêts américains, mais les valeurs américaines. Le peuple américain ne veut pas que l’argent de ses impôts soutienne l’esclavage et le génocide des Ouïghours.

Les démocrates du comité, dont Crist et les deux autres récalcitrants, ont également rejeté un autre amendement, proposé par le représentant Mike Garcia (R., Californie), visant à interdire à la NSF d’utiliser des fonds pour la recherche en Chine ou sur des projets impliquant des entités « appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par la République populaire de Chine.

Ce type de disposition anti-RPC devrait être une pratique courante pour tout financement de la recherche, étant donné que 1) Pékin utilise les avancées technologiques d’entreprises théoriquement privées pour développer de nouvelles capacités militaires et que 2) il existe de plus en plus de preuves que COVID-19 est probablement dû à une fuite de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan, un institut de recherche géré par l’État.

Les démocrates du Congrès se concentrent sur le renforcement de la NSF, qui ne semble pas aussi capable de développer de nouvelles technologies critiques indispensables que, disons, la Defense Advanced Research Projects Agency. Mais ils ne sont pas aussi intéressés à s’assurer que la recherche américaine ne peut pas être utilisée au profit du Parti communiste chinois.

