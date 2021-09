Financement intégré : rendre les prêts disponibles pour les nouveaux clients ruraux à créditer

in

Comme le fait de ne pas avoir de crédit empêche l’accès au crédit, il devient plus difficile pour les nouveaux clients à crédit vivant dans les zones rurales d’obtenir des prêts sanctionnés.

Malgré l’accent mis par le gouvernement sur l’accès du crédit formel aux zones rurales, il existe quelques défauts rudimentaires dans le processus de prêt que les banques traditionnelles ont du mal à surmonter. La brutalité de l’histoire de la croissance de l’Inde devient claire une fois que l’on regarde au-delà des villes métropolitaines.

En conséquence, les demandeurs de crédit rural continuent de vaciller sous les taux d’intérêt élevés et les pratiques déloyales malgré l’augmentation de l’accès à la technologie.

Comme le fait de ne pas avoir de crédit empêche l’accès au crédit, il devient plus difficile pour les nouveaux clients à crédit vivant dans les zones rurales d’obtenir des prêts sanctionnés.

De plus, il y a un manque d’infrastructures physiques appropriées dans l’Inde rurale – seuls 5,2 pour cent des 650 000 villages indiens ont des succursales bancaires, même si 39,7 pour cent de l’ensemble du réseau de succursales des banques indiennes se trouvent dans l’Inde rurale. La littératie financière demeure également faible dans cette région.

Selon l’indice de littératie financière 2015 de MasterCard (Asie-Pacifique), l’Inde se classe à une triste 60e place. Lorsqu’ils sont combinés, ces facteurs entraînent l’exclusion financière d’une grande partie de la population indienne.

Score CIBIL : Pouvez-vous obtenir un prêt personnel avec un faible score de crédit ?

Dans ce contexte, Rajat Deshpande, PDG de FinBox décrit l’état du crédit rural, le déficit de crédit et les causes d’exclusion. Il partage également son point de vue sur la façon d’éviter cette situation en adoptant la finance intégrée (EF) qui réduit davantage les obstacles à l’accès pour les nouveaux clients au crédit et permet l’innovation dans les services financiers dans les villes de niveau inférieur.

Manque d’accès au financement formel

Environ 40 pour cent des Indiens n’ont pas accès aux services financiers formels. L’indisponibilité est surtout répandue dans les zones rurales. Seulement 41 pour cent des agriculteurs ont accès au crédit formel mais dépendent toujours de sources de crédit informelles.

Il y a quelques facteurs qui contribuent à cela. L’un est la mauvaise infrastructure bancaire. Jusqu’à il y a quelques années, les banques ne déployaient que 16 % de leurs guichets automatiques dans les zones rurales.

Une autre raison, peut-être plus importante, est que la plupart des demandeurs de prêts ruraux sont nouveaux dans le domaine du crédit. Cela signifie qu’ils n’ont aucun historique de crédit à montrer et aucune documentation formelle. Il devient donc plus difficile pour les prêteurs d’évaluer la probabilité de défaut. Ce que les prêteurs informels font dans ce cas, c’est ajouter une prime de défaut pour augmenter les taux d’intérêt,

Les banques ne peuvent pas le faire car elles sont réglementées par le gouvernement. Au lieu de cela, ils demandent des documents supplémentaires et des visites fréquentes de l’emprunteur (conduisant à des coûts de transaction plus élevés du côté de l’emprunteur) et exigent des garanties immobilières comme garantie – ce que de nombreux emprunteurs ruraux NTC (nouveaux crédit) n’ont pas.

Besoin d’un prêt personnel ? Sachez en bénéficier à un taux d’intérêt inférieur

Rôle du FE dans l’amélioration de l’accès au crédit

Embedded Finance réduit cet écart de crédit de différentes manières. Il permet une souscription alternative basée sur des données, c’est-à-dire l’évaluation des emprunteurs avec les données dont ils disposent réellement, telles que les données des appareils mobiles qui incluent les applications, les textes, l’emplacement de l’appareil, les journaux d’appels et les contacts – particulièrement utile étant donné que les emprunteurs ruraux ne possèdent pas de données de crédit formelles.

Les fournisseurs de financement intégré personnalisent également les processus de demande de prêt au sein des plates-formes orientées client que les emprunteurs connaissent déjà. Il exploite les données de la plate-forme pour une meilleure compréhension du client, rendant le processus guidé et simplifié. Cela réduit l’effort nécessaire pour la découverte numérique et facilite l’accès aux prêts pour les emprunteurs.

Il est également important de noter qu’il y a eu une augmentation importante de la demande de petits prêts au cours des trois dernières années, parallèlement à une croissance des clients NTC des villes non-tier 1.

Cela indique un besoin évident de petits prêts « sachetés » en dehors de l’Inde urbaine. Notre plate-forme de financement intégré exploite les données client de la plate-forme orientée client dans laquelle elle est intégrée et l’évalue pour fournir de petits prêts à des conditions flexibles adaptées aux emprunteurs ruraux.

Avantages pour le secteur bancaire, les emprunteurs, les autres

Les emprunteurs ont un accès accru au crédit grâce à la souscription alternative de données, ce qui les aide à se constituer une empreinte de crédit. Cela rend les banques moins opposées à leur prêter – en effet, l’inclusion financière est une victoire pour tout le monde. Ceux qui ont besoin de crédit l’obtiennent, et les banques ont accès à une toute nouvelle clientèle et à la possibilité d’étendre leurs opérations.

Prêt personnel vs prêt complémentaire : Connaître les avantages et les inconvénients

Comment approfondir l’inclusion financière

Des mesures telles que les petits prêts, les mandats de courte durée, la création de données alternatives dans une langue vernaculaire/conviviale, etc. peuvent être utilisées pour approfondir l’inclusion financière dans les zones rurales.

Il permet également des processus de demande de prêt transparents et entièrement numériques. Les données de la plateforme sont utilisées pour rendre le processus guidé et simple, réduisant ainsi les efforts de découverte numérique de la part de l’emprunteur.

L’expérience client est désormais au premier plan, ce qui a entraîné la personnalisation du produit de crédit (en termes de taille du billet, de durée, de montants de remboursement), ainsi que l’ensemble du cycle de vie du prêt (expérience multilingue à travers les points de contact).

«Chez FinBox, nous voyons en action comment la finance intégrée et les prêts numériques apportent du crédit à ceux qui ont longtemps été mal desservis par le système bancaire formel. Les plates-formes numériques et les téléphones mobiles permettent un accès au dernier kilomètre, tandis que les données d’empreinte numérique sont utilisées pour améliorer le ciblage des clients et l’évaluation des risques », a déclaré Deshpande.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.