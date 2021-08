Financement vert : transition vers le nouveau monde vert

Les gouvernements doivent jouer un rôle important dans la définition de leurs politiques climatiques nationales, la création de marchés internes (ou taxes) pour le carbone et la conclusion d’accords mondiaux sur les tarifs du carbone.

La transition verte est une réalité : elle est ici et maintenant. La récente vague de catastrophes climatiques à fort impact à travers le monde (inondations, incendies de forêt, vagues de chaleur, etc.) a souligné l’ampleur des défis auxquels l’humanité est confrontée. Cela a incité les sociétés et les dirigeants à réfléchir et à agir. Les préoccupations et les choix des différents pays trouveront un forum formel à la COP26 plus tard cette année. Les pays développés ont, dans un acte de prévoyance significative à Cancun, au Mexique en 2009, promis 100 milliards de dollars de financement climatique au monde en développement.

L’autre raison est plus prosaïque : à travers une gamme de technologies, il devient plus économiquement viable d’être vert. L’énergie renouvelable, même sans taxes carbone sur les combustibles fossiles, devient moins chère ; les véhicules électriques, dont le prix des batteries baisse, atteignent ou dépassent le coût total de possession pour le consommateur final par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE). Des idées et des technologies dans d’autres domaines sont également à des stades prometteurs de développement et d’acceptation par les clients : des viandes végétales aux murs de batterie. Ces idées ont besoin d’être nourries.

Même si l’environnement politique et la trajectoire économique sont du bon côté du vert, la transition ne sera pas facile, rapide ou indolore. De nombreux actifs non verts ont une longue durée de vie économique (pensez aux centrales électriques au charbon), ont de nombreux emplois qui leur sont associés (pensez à l’ensemble de la chaîne de valeur des services des véhicules ICE) et la maîtrise des nouvelles technologies nécessitera des investissements sociétaux et personnels. Cela signifie que la transition vers le nouveau monde vert nécessitera une mainmise importante de la part des décideurs politiques pour en faire une « transition juste ».

Les gouvernements doivent jouer un rôle important dans la définition de leurs politiques climatiques nationales, la création de marchés internes (ou taxes) pour le carbone et la conclusion d’accords mondiaux sur les tarifs du carbone.

L’argent, l’argent, l’argent

D’importants flux de capitaux sont nécessaires dans les trois dimensions ci-dessus : (a) entre les pays développés et les pays en développement, (b) vers les technologies qui peuvent être prometteuses pour un avenir plus vert, et (c) vers les sociétés et les citoyens qui peuvent ne pas être en mesure de s’adapter aux transitions.

Les instruments de capital de transition doivent : (a) mettre en commun les capitaux de ceux qui doivent au monde une dette climatique, (b) les transférer de manière transparente aux pays, aux sociétés qui ont besoin d’un soutien en capital pour déployer de nouvelles technologies ou effectuer une transition juste, (c) prendre risque sur les technologies émergentes, dont certaines peuvent échouer, et (d) être patient pendant une période plus longue au fur et à mesure que les transitions se déroulent.

Le défi climatique est humanitaire et, par conséquent, les solutions doivent venir de diverses institutions et pas seulement des gouvernements des pays individuels. Les philanthropies, les agences multilatérales de développement, les pools de capital commun (comme le Fonds vert pour le climat), tous doivent jouer leur rôle pour nourrir la transition et amplifier les changements.

Sources de capitaux

Capital mondial : Le Fonds vert pour le climat, créé après Cancun pour regrouper une partie importante de l’engagement annuel de 100 milliards de dollars, n’a mis en commun que 10 milliards de dollars de capital au cours de la dernière décennie. Avec de nombreuses règles de fonctionnement du fonds maintenant en place, il est temps de redynamiser les contributions mondiales. De grands pools multilatéraux de capitaux peuvent aider à partager les meilleures pratiques de transitions d’adaptation et d’atténuation au sein des sociétés. Ce capital peut jouer un rôle de catalyseur en élargissant leur objectif au-delà des seuls retours financiers. Engagements bilatéraux (ou petits groupes) : comme les accords commerciaux entre deux pays (ou un petit groupe de) fait. Ils peuvent se concentrer sur le transfert de technologie entre les pays ou une assistance spécifique dans le développement de compétences au niveau local (pour, par exemple, le boisement, la capture du carbone, etc.), ou une contribution conjointe à des fonds qui investissent dans des technologies mutuellement pertinentes. Organismes multilatéraux : financement mondial du développement les institutions peuvent jouer le rôle à la fois d’assistance technique et de déploiement de capital patient à long terme. Ils peuvent fonctionner avec une philosophie à deux chéquiers : l’une axée sur les rendements commerciaux et l’autre sur l’impact social. Capital privé : des fonds de capital-investissement et de capital-risque prenant un pari sur les nouvelles technologies et les déployant pour l’adoption par les consommateurs existent déjà. Le capital philanthropique avec un horizon plus long et éventuellement des seuils de rendement plus bas peut s’ajouter au capital disponible. De nombreuses entreprises non vertes s’engagent à atteindre des objectifs nets zéro : les flux de trésorerie de leurs activités liées aux combustibles fossiles sont canalisés vers des activités vertes.Instruments de partage des risques et des rendements

Capital de première perte : les fonds prêts à accepter la première perte peuvent attirer une quantité importante d’autres capitaux à risque. Un pool de fonds dans lequel, disons, 10 % du capital est désigné comme « première perte » signifie que les 90 % restants des contributeurs au fonds peuvent se voir offrir un meilleur compromis risque-rendement. Sinon, le versement de ce capital n’a lieu que lorsque les résultats d’impact sont atteints. Garanties : il s’agit d’un instrument multiplicateur de force. Contrairement au capital de première perte qui nécessite un déploiement effectif de fonds, les garanties sont un moyen de garantir de tels versements, lorsque le besoin s’en fait sentir. S’il est géré par des contreparties crédibles telles que des institutions multilatérales de développement, cela peut réduire le besoin de déployer des capitaux initiaux. Au fur et à mesure que des garanties sont nécessaires pour absorber les pertes de l’investissement, ces garanties peuvent être honorées. Fonds éternels : Un aspect qui limite l’investissement est la période de temps limitée (allant de 7 à 15 ans) pour les fonds privés ou gouvernementaux. Finalement, les fonds et leurs retours doivent être retournés aux contributeurs. Les fonds qui s’engagent à réinvestir la totalité (ou la majeure partie) des recettes dans la promotion de la transition verte peuvent offrir une durée beaucoup plus longue pour la maturation des projets.

Les interventions spécifiques peuvent varier au cours de la durée de vie des fonds ; cependant, le fait qu’ils n’aient pas besoin d’être restitués peut permettre à ces fonds d’avoir une vision plus longue du processus de transition.

L’imbrication de sources de capitaux et d’instruments spécifiques peut créer un large éventail d’outils de financement de la transition. Les institutions qui créent des rapports appropriés pour éviter l’écoblanchiment doivent se développer parallèlement à ces nouveaux instruments financiers. Cela permettra à la transition verte d’être une révolution verte.

L’auteur travaille avec le Fonds national d’investissement et d’infrastructure (NIIF). Les vues sont personnelles

