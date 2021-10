Financements de démarrage: Dance Church décroche 4,7 millions de dollars pour alimenter la plate-forme de fitness en ligne et d’autres accords récents PNW

EN RELATION: Comment Dance Church a fait un pivot pandémique et a créé une nouvelle entreprise d’abonnement de fitness en ligne

Les personnes: Aux côtés de Wallich, qui occupe le poste de directeur de la création, Dance Church a embauché cette année la PDG Clara Siegel, une ancienne chef de produit Facebook qui a dirigé les équipes Messenger et Gaming du géant des médias sociaux. Elle était également auparavant chef de produit senior chez Tableau et Amazon. « La croissance du bouche à oreille au cours des 11 dernières années, passant de centaines de personnes alignées le long du bloc à des centaines de milliers de personnes dansant ensemble en ligne, est stupéfiante », a déclaré Siegel dans un communiqué de presse.

Les bailleurs de fonds : MaC Ventures, basé à Los Angeles, co-fondé par l’ancien maire de Washington DC, a mené le tour, avec la participation de PSL Ventures, Crush Ventures, Kid Venture Capital, Spike Ventures et Graham & Walker – un nouveau fonds de capital-risque de 10 millions de dollars en Seattle, anciennement Female Founders Alliance. MaC a également précédemment investi dans les startups de la région de Seattle Edge Delta, Stoke Space Technologies et Starfish Space.

La prise : Lorsque la pandémie a frappé, Dance Church a commencé à diffuser en direct ses entraînements – et dans le processus a découvert une toute nouvelle entreprise. Dance Church Go fait partie d’une tendance aux entraînements à domicile qui a gagné en popularité pendant la pandémie. Apple a également lancé son propre service d’abonnement au fitness appelé Apple Fitness Plus, tandis que Peloton a vu ses effectifs augmenter. L’une des clés de Dance Church Go sera de tirer parti du large attrait qui découle de la participation aux sessions de Dance Church en personne et de le reproduire dans un format numérique.

Et après: Dance Church est conçu pour offrir un système de soutien aux artistes de danse professionnels qui servent d’enseignants sur la plate-forme. Au cours des prochains mois, la société lancera du contenu et des outils publiés par des artistes pour permettre aux artistes de créer leur communauté. Dance Church s’est également associé à l’organisation à but non lucratif Dance for All Bodies, qui guidera les enseignants de Dance Church à travers une formation complète pour offrir des cours aux personnes de tous niveaux. « Cette augmentation nous rapproche de la réalisation de notre mission d’apporter la danse au peuple, tout en travaillant à notre vision d’être pour chaque corps », a déclaré Wallich.

— Pani Energy, une startup basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui utilise l’IA pour aider les installations de traitement de l’eau à améliorer le rendement et à réduire les coûts, a levé 8 millions de dollars canadiens. Fondée en 2017, Pani utilise l’apprentissage automatique pour analyser les données d’une usine et informer les opérateurs sur la manière d’optimiser les performances. Le marché mondial du traitement de l’eau devrait atteindre 211 milliards de dollars d’ici 2025. Le tour de table a été mené par Blue Bear Capital, basé en Californie, qui investit dans les industries de l’énergie, des infrastructures et du climat, et Blue Coast Partners. Entreprises Mazarine ; Fonds Humanitas Smart Planet ; Technologies du développement durable Canada (TDDC); et d’autres agences gouvernementales ont également investi.

— Vimly Benefit Solutions a décroché un tour d’investissement mené par la société de capital-risque MK Capital de la région de Chicago. Le montant récolté n’a pas été divulgué. La société de la région de Seattle fournit l’inscription, l’éligibilité, la facturation consolidée, des solutions de back-office et d’autres outils basés sur le cloud à divers clients, notamment des plans de santé, des opérateurs et des administrateurs tiers. Il a levé 6,7 millions de dollars en novembre.

— Basé au Portugal YDonnées levé 2,7 millions de dollars. Son logiciel aide les entreprises à améliorer la qualité des données pour les services d’IA. La société Flying Fish, basée à Seattle, a mené le tour. Les cofondateurs de YData prévoient de déménager à Seattle, a rapporté le Puget Sound Business Journal. EDP ​​Ventures et Real Ventures ont également investi.