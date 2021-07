Financer la police ? Vous ne pouvez pas être sérieux ! 10z viral

in

Il n’est pas étonnant que les démocrates reculent furieusement pour s’éloigner du mantra « financer la police » qui a dominé leur parti l’année dernière. En effet, ils vont jusqu’à alléguer que ce sont les républicains qui ont voulu financer la police. Peut-être qu’en novembre 2022, quelqu’un le croira.

Des sondages comme celui-ci expliquent la volte-face des démocrates :

% d’électeurs qui ont qualifié les crimes violents de « crise majeure » 57% de Rs

52% des DS

70% des électeurs afro-américainshttps://t.co/NbYAkoGclh – Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 11 juillet 2021

Il ne faut pas s’étonner que 70 % des Afro-Américains considèrent les crimes violents comme une crise majeure, car ce sont eux qui souffrent le plus de l’imprudence des libéraux. Les démocrates ont été consternés par le nombre de Noirs qui ont voté pour le président Trump en 2020. S’ils ne suivent pas le mouvement de la loi et de l’ordre, ce ne sera rien comparé à ce qu’ils voient en 2022 et 2024.