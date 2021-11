Finances de l’État : la hausse garantit une source de tensions budgétaires potentielles pour l’État

Les réductions d’impôts sont arrivées à un moment opportun, l’IPC et l’inflation du WPI en octobre 2021 ayant dépassé les prévisions.

Les réductions d’impôts sur l’essence et le diesel ont soutenu la trajectoire d’inflation et les budgets des ménages, au prix d’un manque à gagner pour les gouvernements central et étatique. Dans cette colonne, nous soutenons que le coût budgétaire des réductions d’impôts est abordable, les collectes fiscales centrales devant dépasser substantiellement le niveau budgétisé pour l’exercice 2022. Cependant, nous soulignons que les garanties croissantes de certains gouvernements d’États sont susceptibles de poser un risque budgétaire potentiel à moyen terme, en particulier lorsque ces garanties ont été étendues à la dette contractée pour des projets non générateurs de revenus. Avec la récente flambée des prix du pétrole brut alimentant les prix record du carburant au détail et empiétant sur les revenus disponibles, le gouvernement indien (GoI) a annoncé une réduction bienvenue de la composante route et infrastructure (RIC) du droit d’accise central de 5 roupies. /litre sur l’essence à moteur (MS) ou l’essence, et Rs 10/litre sur le gasoil à grande vitesse (HSD) en novembre 2021.

Nous avons pris en compte l’impact de cette baisse des accises et nos attentes en matière de mobilité et de reprise économique dans les estimations de consommation de carburant pour le reste de l’année. En conséquence, l’ICRA s’attend à ce que la consommation d’essence et de diesel enregistre une augmentation annuelle de 14 % et 8 %, respectivement, au cours de l’exercice 2022, sur la base réduite de l’exercice 2021. Sur la base des taux révisés et de la consommation évaluée, nous projetons les pertes de revenus brutes et nettes pour le GoI à cause des réductions d’accises à 440 milliards de roupies chacune au cours de l’exercice 2022, puisque le RIC n’est pas partagé avec les États. Cependant, étant donné que la plupart des États prélèvent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une base ad valorem, la réduction des accises réduira leurs entrées de TVA d’environ 90 milliards de roupies. Par la suite, diverses baisses de TVA sur les carburants ont été annoncées jusqu’à présent par 25 États et territoires de l’Union (UT), et d’autres pourraient bien suivre. Nous estimons provisoirement la perte de revenus pour tous les États et UT à cause des baisses de TVA sur ces carburants à Rs 350 milliards. En conséquence, le total de leurs revenus perdus est évalué à 440 milliards de roupies pour l’exercice 2022, ce qui correspond à la perte de revenus attendue du GoI. Cependant, ce n’est pas inabordable pour le Centre ou les États. Même après la réduction des accises, l’ICRA s’attend à ce que les recettes fiscales nettes du GoI et la dévolution fiscale centrale aux États dépassent les estimations budgétaires du GoI pour l’exercice 2022 (BE) d’environ Rs 1 000 milliards et Rs 600 milliards, respectivement.

De plus, les réductions d’impôts sont intervenues à un moment opportun, l’IPC et l’inflation du WPI en octobre 2021 ayant dépassé les prévisions. Le coût budgétaire des recettes potentielles sacrifiées est compensé, à notre avis, par l’empêchement attendu d’une normalisation anticipée de la politique monétaire. Fait intéressant, bien que les perceptions fiscales du GoI et la dévolution aux États devraient enregistrer une belle croissance au cours de l’exercice 2022, la dévolution fiscale réelle aux États est restée presque inchangée à 2 600 milliards de roupies au premier semestre 2021 et au premier semestre 2022. En termes mensuels, le montant de la déconcentration a été porté à 475 milliards de Rs chacun en juillet-septembre 2021, contre 392 milliards de Rs chacun au cours des trois mois précédents. Sur la base de notre prévision d’une dévolution fiscale supérieure au budget pour l’exercice 2022, le maintien du montant mensuel de la dévolution fiscale à 475 milliards de roupies en octobre-février de l’exercice 2022 aurait retardé le déblocage de 2 300 milliards de roupies à mars 2022. Cela aurait ont été inefficaces du point de vue des flux de trésorerie pour les États.

Dans une mesure bienvenue, le GoI a récemment annoncé qu’il transférerait une plus grande dévolution fiscale aux États pour novembre 2021 (Rs 951 milliards). Cela signifierait une dévolution fiscale inférieure de 1 800 milliards de roupies pour mars 2022, si le montant mensuel de la dévolution fiscale est maintenu à 475 milliards de roupies pour l’exercice décembre-février 2022. Les recettes initiales renforceront la confiance et permettront aux États d’accélérer les dépenses, en particulier les dépenses d’investissement favorables à la croissance grâce à leurs ressources budgétaires. Sinon, comment les États poussent-ils les dépenses autrement que par des ressources budgétaires ? Ils accordent des garanties aux entités au niveau de l’État pour leur permettre d’emprunter des fonds auprès de diverses sources pour entreprendre des dépenses. Les données sur les garanties accordées par les États ont tendance à être disponibles avec un long décalage, conférant de l’opacité à cet aspect très important du profil budgétaire des États.

Voici ce que nous savons : certains États avaient accordé des garanties considérables avant le début de la pandémie. Les garanties en cours du Pendjab, du Chhattisgarh, de l’Uttar Pradesh, de l’Andhra Pradesh, du Rajasthan et du Telangana s’élevaient à 5 à 10 % de leur produit intérieur brut (PNB) au 31 mars 2020, bien au-dessus de la moyenne de l’État de 3,1 % du PIB. . Contrairement à la limite d’emprunt annuelle pour la dette, qui est fixée par le GoI, les États semblent avoir la possibilité à la fois de fixer et de modifier leurs propres plafonds de garantie. Cela leur permet d’étendre de nouvelles garanties dans un court laps de temps sans aucune approbation ni surveillance significative de la part du GoI ou de la RBI. Les données sur les garanties pour l’exercice 2021 ne sont disponibles que pour quelques États dans leurs budgets pour l’exercice 2022. Cela révèle une forte augmentation du stock de garanties d’AP et de Telangana par rapport au niveau de l’année dernière, entraînée par des garanties étendues aux entités des secteurs de l’irrigation et de l’agriculture, pour des projets qui pourraient bien être de nature non génératrice de revenus. En outre, le Tamil Nadu, l’UP et le Maharashtra auront probablement accordé des garanties considérables au cours de l’exercice 2021 à leurs entités électriques, liées au plan de liquidité du gouvernement indien pour le secteur de l’électricité.

Il existe également des preuves anecdotiques d’une augmentation des garanties de certains États au cours de l’exercice 2022, dans le but d’accélérer un peu la mise en œuvre des projets, au milieu de poches de stress de liquidité au niveau des États. Sans la disponibilité de données adéquates, on ne sait pas dans quelle mesure l’augmentation des garanties au cours de l’année en cours est liée à des projets non générateurs de revenus, qui finiraient par être desservis par les gouvernements des États respectifs, ce qui en fait un réel et non un passif éventuel. Cela pose un risque budgétaire considérable, compte tenu notamment des contributions modestes de plusieurs États à leurs fonds de remboursement de garantie.

L’auteur est économiste en chef, ICRA.

