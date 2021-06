Finances de l’État : un argument en faveur d’une augmentation de la dévolution fiscale mensuelle aux États

Le CTD a encore été abaissé à Rs 37 200 crore au cours de l’exercice fiscal octobre-janvier 21 (4,7% du CTD budgété).

La dévolution fiscale centrale (CTD) représente environ 25 % des recettes fiscales combinées des États, bien que sa part varie d’un État à l’autre. Le modèle mensuel de dévolution fiscale était assez stable les années précédentes, conférant une prévisibilité aux flux de trésorerie des gouvernements des États. Avec la pandémie de Covid-19 affectant les rentrées fiscales du Centre au cours de l’exercice 21, ce modèle mensuel de décentralisation a subi quelques changements.

La croissance du CTD intégrée dans les estimations budgétaires du GoI pour l’exercice 22 (BE ; Rs 6,7 lakh crore) par rapport aux données réelles provisoires pour l’exercice 21 (Rs 5,9 lakh crore) est modérée, à 11,9 %. Bien qu’il y ait eu des inquiétudes liées à l’impact de la deuxième vague de Covid-19 sur les recettes fiscales, les perceptions nettes d’impôts directs du premier trimestre de l’EX22 (au 15 juin 2021) étaient deux fois plus élevées qu’il y a un an. Même si les arrêts sur les carburants sont réduits pour refroidir les pressions inflationnistes, puisque celles-ci ne sont pas partageables avec les états, cela n’affectera pas le CTD. Par conséquent, à notre avis, la croissance annuelle de 11,9 % de l’exercice 22 BE de la déconcentration fiscale semble réaliste à l’heure actuelle.

Cependant, la dévolution s’est contractée de 14,9% à Rs 39 200 crore chacun en avril-mai FY22 contre Rs 46 000 crore chacun au cours de la période de l’année précédente. En effet, le FY22 BE CTD est inférieur de 15,1% au crore de Rs 7,8 lakh budgété pour FY2021, et le Centre a libéré 5,9% du CTD budgété mensuellement aux États en avril-mai FY21 et avril-mai FY22. Si le montant mensuel de CTD est retenu à Rs 39 200 crore en juin-février FY22, la libération de plus d’un tiers des impôts budgétisés pour FY22 serait reportée à mars 2022 (en supposant que le CTD pour FY2022 ne soit pas révisé ci-dessous le niveau budgétisé), ce qui serait inefficace du point de vue de la trésorerie pour les États.

Nous avons construit deux scénarios pour augmenter le CTD dans les mois restants de l’exercice 21, en supposant que le Centre conservera les recettes fiscales brutes et le CTD dans les estimations révisées de l’exercice 22 (RE) au niveau budgétisé. Dans le scénario (1), le CTD mensuel pour juin-février de cet exercice peut être augmenté à un quatorzième du BE (conformément à la pratique passée), ou Rs 47 500 crore par mois. Cela laisserait un solde de Rs 1,6 lakh crore à transférer en mars FY22, ce qui serait légèrement supérieur de 5,6% au montant publié en mars FY21, bien qu’il représenterait toujours un quart substantiel du CTD annuel. Dans le scénario (2), le montant à débloquer en mars FY22 a été placé à Rs 1 lakh crore. Sur cette base, la dévolution mensuelle aux États au cours de l’exercice 22 juin-février s’élèverait à 54 100 crores de roupies. Cela allégerait la pression sur les emprunts des gouvernements des États dans les mois intermédiaires et leur donnerait plus de flexibilité pour entreprendre des dépenses au cours de l’année, ce qui, selon nous, soutiendrait la croissance.

Conformément à la recommandation acceptée de la quinzième Commission des finances (FC XV), le Centre transférerait 41 % de son pool divisible en tant que CTD aux États au cours des exercices 22 à 26, sans changement par rapport au niveau de l’exercice 21.

Typiquement, le montant de la dévolution par le Centre aux États pour les mois d’avril-janvier d’un exercice fiscal, est basé sur le BE des recettes fiscales brutes du premier et le CTD pour cette année-là. Au moment de la publication du prochain budget de l’Union au cours du quatrième trimestre, le GoI publie ses estimations révisées (RE) de ses recettes fiscales brutes, sur la base de la tendance sous-jacente des impôts réels perçus au cours de l’année. Reflétant le changement dans le dernier, le CTD pour cet exercice est également modifié. Par la suite, le Centre ajuste le montant dévolu en février-mars, pour aligner le total de l’impôt transféré dans cet exercice, avec le RE pour le CTD pour cette année. À la fin du mois de mars, si les recettes fiscales réelles s’avèrent inférieures au montant inclus dans le RE (comme ce fut le cas en FY20), l’excédent de CTD transféré est ajusté à partir de la déconcentration de l’année suivante. En revanche, si d’ici fin mars les recettes fiscales réelles du Centre s’avèrent supérieures au RE (comme ce fut le cas en FY21), il pourra déléguer le CTD supplémentaire au même exercice ou au suivant.

Pour l’exercice 22, le Centre a projeté ses recettes fiscales brutes à Rs 22,2 lakh crore et le CTD à Rs 6,7 lakh crore. Ces estimations sont légèrement supérieures de 9,5% et 11,9%, respectivement, aux recettes fiscales brutes (20,2 billions de roupies) et au CTD au cours de l’exercice 21.

La croissance intégrée dans les recettes fiscales brutes budgétées et le CTD pour l’EX22, par rapport aux données réelles provisoires de l’EX21, est inférieure aux prévisions de l’ICRA d’une expansion du PIB nominal de 15 à 16 % pour l’EX22.

Ce dernier prend en compte l’impact de la deuxième vague de Covid-19 sur l’activité économique, ainsi que les projections de l’ICRA pour l’inflation CPI et WPI pour l’EX22.

Malgré le CTD réaliste pour FY22 BE, les impôts réels dévolus en avril-mai 2021 (Rs 39 200 crore chacun), sont inférieurs de 14,9% à avril-mai 2020 (Rs 46 000 crore chacun). Nous observons que la déconcentration fiscale mensuelle au cours de ces deux périodes est restée stable à 5,9 % du CTD budgétisé au cours des exercices 21 et 22. Par conséquent, la raison de la baisse en glissement annuel du montant dévolu en avril-mai 2021 est que le CTD budgété pour FY22 (Rs 6,7 lakh crore) est inférieur de 15,1% au CTD budgété pour FY2021 (Rs 7,8 lakh crore).

La pandémie de Covid-19 a entraîné une variation substantielle des recettes fiscales brutes du Centre ainsi que du CTD au cours de l’exercice 21 par rapport au niveau budgété. La perturbation de l’activité économique provoquée par le verrouillage a entravé les rentrées fiscales du Centre et a transféré 42 000 crores de roupies aux États entre juin et septembre FY21 (5,4% du CTD budgété). Le CTD a encore été abaissé à Rs 37 200 crore au cours de l’exercice fiscal octobre-janvier 21 (4,7% du CTD budgété).

Dans le budget FY22, le Centre a révisé ses recettes fiscales brutes pour FY21 de 21,6% à Rs 19 lakh crore de Rs 24,2 lakh crore budgétisé avant le début de la pandémie de Covid-19 et le CTD a été révisé de 29,9% à Rs. 5,5 crore lakh de Rs 7,8 crore lakh pour la même période. En février FY21, le Centre a transféré 35 300 crore de lakh de Rs aux États, ce qui représentait 6,4% du CTD révisé de 5,5 crore de lakh de Rs pour cet exercice.

Cependant, les chiffres réels provisoires publiés par la suite pour FY21 ont révélé que les recettes fiscales brutes du Centre s’élevaient à Rs 20,2 lakh crore, 6,6% de plus que le FY21 RE de Rs 19 lakh crore. Les chiffres réels provisoires pour FY21 ont fixé le CTD à tous les États à Rs 5,9 lakh crore, 8,2% de plus que le FY 21 RE de Rs 5,5 lakh crore. En conséquence, le Centre a transféré Rs 1,5 crore lakh aux États en mars FY21, soit 25,4% du CTD provisoire de Rs 5,9 lakh crore pour FY21.

À moins que le montant mensuel de CTD ne soit augmenté de manière imminente de Rs 39 200 crore, le solde restant à dévoluer au quatrième trimestre de l’exercice 2022 serait substantiel, ce qui serait inefficace du point de vue des flux de trésorerie pour les États. Par exemple, si le GoI continue à déléguer Rs 39 200 crore au cours de juin-février FY22, alors un énorme Rs 2,4 lakh crore (36% du FY22 BE) sera laissé pour dévolution en mars 2022, en supposant que le CTD pour FY22 soit conservé à Rs 6,7 lakh core dans les estimations révisées. En conséquence, nous pensons que le montant mensuel de CTD pourrait être augmenté en FY22, contrairement à la situation en FY21.

Nous avons construit deux scénarios dans cette note, qui supposent tous deux que le FY22 RE pour CTD sera le même que le FY22 BE.

Scénario (1) : Avant l’exercice 19, le Centre avait généralement l’habitude de déléguer un quatorzième du CTD budgétisé en avril-février de chaque année fiscale et a effectué des ajustements sur la base de l’ER en mars. Si le GoI choisit de modifier le CTD mensuel pour juin-février de cet exercice à un quatorzième du FY22 BE, cela impliquerait une dévolution mensuelle de Rs 47 500 crore au cours de ces mois.

L’ajout de Rs 39 200 crore chacun publié entre avril et mai 2021 entraînerait une libération cumulative de Rs 5,1 lakh crore en 11M FY2022. En supposant que le RE FY22 pour CTD resterait inchangé par rapport au BE, le montant du solde à transférer en mars 2022 serait de Rs 1,6 lakh crore, ce qui est légèrement supérieur de 5,6% au montant publié en mars 2021. Cependant, même cela sera impliquent que le montant débloqué en mars 2022 serait un quart du CTD annuel, similaire à la situation de l’exercice 21.

Scénario (2) : Le montant de CTD à verser aux États en mars 2022 a été fixé à Rs 1,0 lakh crore (~ 15 % du FY22 BE). En supposant que le BE FY22 pour CTD n’ait pas besoin d’être révisé, le montant mensuel à dévoluer aux États au cours de l’EX22 juin-février s’élèverait à 54 100 crore de Rs. Cela allégerait la pression sur les emprunts des gouvernements des États dans les mois intermédiaires et leur donnerait plus de flexibilité pour entreprendre des dépenses au cours de l’année, ce qui, selon nous, soutiendrait la croissance.

Avec Neetika Shridhar & Jaspreet Kaur, ICRA

L’auteur est économiste en chef, ICRA

