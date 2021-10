Finances indexées, pools vidés : hack ou « incident »

La plateforme DeFi Financement indexé subi un incident qui lui aurait fait perdre au moins 16 millions de dollars de fonds.

Il est encore trop tôt pour parler d’attaque de hacker, mais il semble que au moins deux piscines ont été vidées.

Attaque contre la finance indexée

La plateforme a annoncé via Twitter qu’elle était au courant d’un incident qui aurait affecté les piscines DEFI5 et CC10.

Nous avons connaissance d’un incident qui vient d’avoir lieu au sein des piscines DEFI5 et CC10. En y regardant. – Finance indexée (@ndxfi) 14 octobre 2021

La plate-forme a actuellement bloqué d’autres piscines sûres.

Le fondateur de la plateforme, Dillon Kellar a annoncé qu’il comprend ce qui s’est passé, et une analyse suivra.

Pour les deux pools vidés, il a publié des transactions sur Etherscan qui suggèrent que le vol de jetons était massif.

D’accord, j’ai trouvé où cela s’est cassé. Les pools contrôlés par le comité Sigma (DEGEN, NFTP, FFF) ont été gelés et ne sont pas vulnérables à cet exploit, mais nécessiteront une mise à jour de proxy. Post-mortem à venir. – Dillon Kellar (@d1ll0nk) 14 octobre 2021

Selon le bot sur Discord, les deux pools désormais inaccessibles se retrouvent avec 288 000 $ et 2 millions de dollars en TVL, respectivement. Les autres pools ont des montants beaucoup plus élevés, ce qui suggère que le piratage est localisé.

Indexed a été lancé en décembre 2020

La communauté est certaine : il s’agissait d’une attaque de hacker

Sur Discord, les utilisateurs d’Indexed Finance admettent que la plateforme a été victime d’une attaque de piratage et il est supposé que au moins 16 millions de dollars ont disparu.

L’espoir de ceux qui ont réalisé qu’ils ont tout perdu est que ce hack soit une répétition de ce qui est arrivé à Poly Network. Dans ce cas, le hacker a d’abord vidé la plateforme puis restitué les fonds : tout ce qu’il voulait, c’était démontrer qu’il y avait une vulnérabilité. Mais certains sont plutôt pessimistes.

Le prix du jeton NDX baisse

Dès que la nouvelle s’est répandue, le prix du jeton de gouvernance financière indexée (NDX) a chuté. Il est actuellement en baisse de 22 %. Le jeton est à la position 3 411 sur CoinMarketCap, il valait 3,5 $ mais est actuellement à 2,5 $.

On ne sait toujours pas si l’incident est une pierre tombale pour le projet DeFi ou s’il y aura un moyen de récupérer les fonds ou éventuellement d’indemniser les utilisateurs et de redémarrer.

La plate-forme a seulement pu avertir les utilisateurs de ne pas acheter DEFI5, CC10 et FFF, car ils sont complètement désynchronisé. Mais la cause de l’incident a été identifiée et sera bientôt divulguée. Le message conclut :

« Nos excuses à tous les concernés ».

En cas de doute, n’achetez pas la baisse sur DEFI5, CC10 ou FFF (qui contient ces deux-là) pour le moment : leurs pondérations d’actifs sont complètement désynchronisées. Cause racine identifiée, post mortem à venir. Toutes nos excuses à tous les concernés. – Finance indexée (@ndxfi) 14 octobre 2021