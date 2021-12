Finances personnelles 2021 : meilleurs moments et apprentissages

Personal Finance en 2021 : L’année a offert aux particuliers plusieurs nouvelles opportunités de faire fructifier leur patrimoine. R

Beaucoup de choses ont changé cette année. En matière de finances personnelles, l’année a été riche en enseignements ; plus encore à cause de la deuxième vague de Covid-19 qui a ravagé des vies à travers le pays. L’année a enseigné à chacun l’importance d’avoir le contrôle de ses finances personnelles.

L’année a également offert aux particuliers plusieurs nouvelles opportunités d’accroître leur patrimoine. Après les dégâts de la deuxième vague de la pandémie, est venu un marché haussier comme jamais auparavant.

Voici un aperçu de certains des meilleurs moments et leçons de finances personnelles de 2021 que vous devriez connaître avant d’entrer en 2022.

Sensibilisation à la politique de santé et d’assurance

Avoir une couverture vie avec une assurance temporaire est l’un des moyens les plus sûrs d’assurer l’avenir financier de sa famille. Les experts estiment qu’il est important de souscrire une assurance temporaire à un âge précoce pour éviter des primes élevées. Il est également important d’avoir une couverture d’assurance maladie adéquate (y compris pour la famille) qui pourrait s’avérer utile lors d’une hospitalisation d’urgence.

«Pendant la flambée des cas lors des première et deuxième vagues pandémiques, de nombreuses familles n’ont eu d’autre choix que d’utiliser les économies destinées à l’éducation, au mariage et à d’autres dépenses importantes sur les factures d’hôpital. Cela a fait prendre conscience aux individus de l’importance de l’assurance-maladie. C’est maintenant un élément des finances personnelles; avant la pandémie, il était principalement utilisé comme stratégie d’économie d’impôt », a déclaré à FE Online Ajinkya Kulkarni, co-fondateur de Wint Wealth.

Vivre avec le Covid-19 : Tenir un fonds de prévoyance prêt

Malgré la vague Delta au premier semestre, le pays est resté ouvert la majeure partie de l’année. Alors que nous entrons en 2022, la nouvelle variante Omicron présente un risque croissant. La pandémie peut se terminer de l’une des deux manières suivantes, soit nous atteignons le « zéro Covid-19 » ou la maladie devient une partie continue de la maladie infectieuse.

Les experts disent que les sociétés devront s’adapter pour vivre aux côtés de Covid-19. Par conséquent, pour chaque plan de finances personnelles, avoir un fonds de prévoyance prêt à des fins d’urgence est une nécessité, maintenant plus que jamais.

Marchés volatils : Tenir bon, diversifier les investissements

Alors que les marchés se sont corrigés après avoir atteint les sommets et que les pertes commencent à se profiler, il devient difficile d’éviter de prendre la décision émotionnelle de réduire ces pertes. Cette erreur peut être préjudiciable à la création de richesse à long terme.

« Votre première défense contre ces erreurs est de créer un portefeuille diversifié dans différentes classes d’actifs qui correspondent à votre horizon d’investissement et à votre tolérance au risque. Pendant les périodes de volatilité des marchés, alors que vos investissements risqués – actions (nationales/mondiales) peuvent chuter, la performance globale du portefeuille peut ne pas être si gravement affectée. Un portefeuille diversifié composé d’actifs complémentaires vous aide à lisser les rendements en période de volatilité et à atténuer les risques du portefeuille », a déclaré à FE Online Kumarpal Jain, vice-président adjoint de la plateforme de richesse numérique Fintso.

Augmentation du surplus investissable pour les investisseurs particuliers

L’économie retrouvant un certain sens de la normalité, 2021 a vu la fin des réductions de salaires dans la plupart des industries.

« Equipé d’un travail à domicile et de blocages récurrents, l’homme ordinaire était confronté à une situation inhabituelle : un excédent d’épargne passive et des possibilités de dépenser limitées. En 2021, la participation du commerce de détail a augmenté à un rythme exponentiel, la vague haussière continue du marché en est la preuve », a déclaré Kulkarni.

Les comptes Demat ont doublé au cours des 3 dernières années

Une grande partie du flux de cette nouvelle augmentation du surplus à investir a vu sa présence sur le marché boursier. Selon un récent rapport de SEBI, le nombre de titulaires de comptes Demat a plus que doublé au cours des trois dernières années, atteignant 7,38 crore au 31 octobre. un rapport d’environ 76 510:1.

La RBI ouvre le marché de la dette souveraine

Le gouvernement a lancé le RBI Retail Direct Gilt Account qui permet aux investisseurs de détail d’investir directement dans des obligations d’État.

« Permettre aux investisseurs particuliers de créer des comptes directement auprès de la RBI plutôt que par l’intermédiaire d’une banque et fournir un service gratuit est une décision louable de la banque centrale. Les G-sec n’étaient auparavant disponibles que pour les investisseurs de détail par le biais de régimes d’assurance traditionnels ou de fonds communs de placement. Le programme a suscité beaucoup d’attention de la part des NRI, car ils ont trouvé qu’il s’agissait d’une bonne option de dette sécurisée.

Évitez les paris spéculatifs ; travailler pour la richesse à long terme

Certaines des crypto-monnaies ont connu une augmentation fulgurante de leur valeur en 2021, donnant à de nombreuses personnes un FOMO (Fear Of Missing Out). La tentation de créer de la richesse en si peu de temps a conduit de nombreuses personnes à envisager d’investir dans ces monnaies numériques.

Cependant, les experts disent qu’il est important de comprendre que les crypto-monnaies sont très volatiles.

« Bitcoin, la première crypto-monnaie par capitalisation boursière, a atteint un sommet historique de 68 990 $ et peu plus tard a connu une chute spectaculaire d’environ 32%, atteignant un plancher de 46 584 $. En outre, certaines de ces monnaies numériques sont très vulnérables aux réglementations gouvernementales et aux tweets des réseaux sociaux. Nous pensons qu’il est dans le meilleur intérêt des investisseurs d’éviter de tels paris spéculatifs et de se concentrer sur leur plan de création de richesse à long terme en complétant leurs investissements lorsqu’ils en ont la possibilité », a déclaré Jain.

Emprunter intelligemment

Selon les données récentes publiées par la RBI, la valeur totale des transactions effectuées par carte de crédit a dépassé Rs lakh crore en octobre 2021. Les banques facturent environ 2,5 à 3,5 % par mois si vous n’avez pas payé l’intégralité du montant impayé. Ainsi, au cas où vous auriez un montant impayé en attente, votre priorité doit être de payer vos factures de carte de crédit.

« Cependant, tous les types de dettes ne sont pas mauvais. L’argent emprunté pour acheter une maison ou un prêt pour études peut vous aider à créer un actif à long terme. L’objectif doit être d’emprunter ce qui est vraiment nécessaire et le moins possible », a déclaré Jain.

