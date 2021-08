Finau bat Smith au bris d’égalité et remporte son premier titre depuis 2016

24/08/2021 à 5h03 CEST

. / Jersey City

L’Américain Tony Finau a résisté à l’Australien Cameron Smith lundi dans le trou des séries éliminatoires et a été proclamé champion à Jersey City (New Jersey) du tournoi The Northern Trust. C’était sa première victoire sur le PGA Tour depuis 2016.

Finau a remporté pour la deuxième fois sur le circuit, avec 143 départs, le premier depuis sa dernière victoire à l’Open de Porto Rico en 2016. 143 départs et 1 975 jours depuis sa dernière victoire sur le PGA Tour, Finau a à nouveau remporté un tournoi.

Il a atteint 20 sous la normale pour 264 coups, inclus le meilleur tour du tournoi avec 65 (-6) au quatrième et dernier tour, qui a été reporté à lundi en raison du passage de la tempête tropicale Henri. “Cela m’a pris presque tout ce que j’avais”, a déclaré Finau à CBS alors qu’il se tenait sur le green du 18. “Nous sommes arrivés à 10, et je savais que je devais atteindre 20 sous la normale. Mon cadet a dit:” Faisons les neuf meilleurs trous. nous avons eu toute la semaine.

L’Espagnol Jon Rahm, qui a atteint chaque jour moins de 70 ans, a finalement dû se contenter de la troisième place et un cumulatif de 266 (-18), après avoir délivré une carte signée de 69 (-2), après quatre birdies et deux bogeys qui lui ont coûté le titre à son retour à la compétition après avoir raté les JO de Tokyo 2020 pour le covid-19. Le Suédois Alex Noren et les Américains Tom Hoge et Justin Thomas ont terminé à trois coups derrière à égalité au quatrième rang (266, -15).

Finau a commencé au 18e trou avec une avance d’un coup sur Smith et Rahm lors de la ronde finale décisive, où il a terminé deuxième de l’édition 2018. Smith l’a rejoint au-dessus du reste du peloton. Finau a drainé un putt d’un peu plus de trois mètres pour le par qui l’a sauvé sur le 18e green, avec un par après avoir initialement frappé son tir d’approche vers le bunker voisin.

Smith, 28 ans, a égalé Finau avec un birdie sur la normale 4 du 17e trou, son sixième birdie de la journée. Mais Finau a produit un record de 65 (-6) lors de la ronde finale de lundi, dont un birdie au 16e trou, par 4, ce qui lui a donné une avance d’un coup sur Rahm. Cela a couronné une séquence de 5 sous la normale sur cinq trous, dont un aigle sur la normale 5 sur 13 qui a mis en évidence la séquence. Finau a frappé un coup de fer à 199 mètres à moins d’un du trou pour mettre en place le putt de l’aigle, et s’est donné une partie de l’avance à ce moment-là.

Dans le bris d’égalité, Smith, qui avait une fiche de 3-0 dans les trous des séries éliminatoires à partir de lundi, a lancé son coup de départ hors limites au premier trou pour assurer la victoire de Finau. Tout ce que le 22e golfeur du monde avait à faire était de sauver le par pour répéter le 18e par 4, ce qu’il a fait même avec le jeu le plus conservateur. Finau, 31 ans, a gagné ainsi pour la deuxième fois de sa carrière sur le PGA Tour.

Rahm a commencé son calvaire sur la normale 4 du 15e trou lorsqu’il a effectué le premier bogey du tour, le deuxième de tout le tournoi, et cette fois le champion de l’US Open n’a pas réagi sur les trois trous restants. Au contraire, le joueur espagnol, numéro un mondial, a sauvé la paire lors des deux suivantes, mais en 18 il a creusé sa défaite en commettant le deuxième boguey du match dans une autre paire.

Le Colombien Sebastián Muñoz a signé une carte de 69 coups (-2), qui lui a permis de récupérer sept places au classement final avec un score cumulé de 274 (-10). Il a terminé vingt et unième avec cinq autres adversaires. Le Chilien Joaquín Niemann et le Mexicain Carlos Ortiz ont réalisé leur pire performance dans le tournoi aujourd’hui avec des records de 72 (+1) et 71 (pair). Tous deux ont terminé avec 278 coups (-6) et ont dû se contenter de la quarante-septième place, la même que sept autres joueurs ont également atteint. Le Mexicain Abraham Ancer n’a pas non plus pu redresser son travail inconstant en terminant le quatrième tour avec un record de 72 (+1) qui lui laissait 280 (-4) et à la 64e place.