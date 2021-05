Fincare Small Finance Bank dépose des papiers d’introduction en bourse de 1330 crs avec Sebi

La banque utiliserait le produit net de la nouvelle émission pour augmenter sa base de fonds propres de catégorie 1 afin de répondre aux besoins futurs en fonds propres.

Le prêteur numérique Fincare Small Finance Bank a déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés financiers Sebi pour lever 1 330 crore de roupies par le biais d’une première vente d’actions. L’offre publique initiale (IPO) comprend une nouvelle émission d’actions de la banque d’une valeur de Rs 330 crore et une offre de vente totalisant jusqu’à Rs 1000 crore par le promoteur Fincare Business Services Limited, selon le projet de prospectus Red Herring (DRHP).

Cette offre comprend une réservation pour abonnement par les salariés. La banque utiliserait le produit net de la nouvelle émission pour augmenter sa base de fonds propres de catégorie 1 afin de répondre aux besoins futurs en fonds propres. De plus, une petite partie du produit sera utilisée pour couvrir les dépenses liées à l’offre.

Selon les termes de l’approbation finale de la RBI et des directives de licence de la petite banque financière (SFB), le prêteur est tenu d’inscrire ses actions en bourse dans un délai de trois ans après avoir atteint une valeur nette de 500 crore Rs. La petite banque financière de Bengaluru, devenue une IMF, a démarré ses activités en juillet 2017.

Avant de se transformer en une petite banque financière, Fincare Small Finance Bank dirigeait en grande partie ses activités à partir de deux entités – Disha Microfin se concentrait sur la région ouest et les Future Financial Services, axés sur le sud. Le 3 mai, Motilal Oswal Private Equity (PE) a annoncé avoir pris une participation minoritaire dans Fincare Small Finance Bank via une acquisition secondaire d’une valeur d’environ Rs 185 crore (25 millions USD).

L’investissement a été réalisé via India Business Excellence Fund-III, un fonds géré et conseillé par Motilal PE. ICICI Securities, Axis Capital, IIFL Securities, SBI Capital Markets et Ambit Private Limited ont été désignés comme banquiers d’affaires pour conseiller la SFB dans le cadre de l’introduction en bourse. Les actions du prêteur seront cotées sur BSE et NSE

